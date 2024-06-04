На случай войны с РФ: руководство НАТО создает план переброски войск США в Европу

Логистические маршруты разрабатываются с учетом угроз российских ракетных атак на порты в Германии, Нидерландах и странах Балтии. Также будут выстроены коридоры по южному направлению, в том числе через Турцию и Румынию.

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В условиях нарастающей напряженности между Западом и Россией, НАТО разрабатывает многочисленные сухопутные коридоры для оперативного перемещения американских войск и бронетехники к передовой в случае крупной наземной войны в Европе. По данным The Telegraph, американские солдаты будут высаживаться в одном из пяти портов и направляться по заранее спланированным маршрутам, чтобы противостоять возможному нападению Москвы.

Подготовка крупномасштабных перебросок

На фоне предупреждений высших руководителей Североатлантического альянса о необходимости подготовки к конфликту с Россией в ближайшие два десятилетия, логистические маршруты стали ключевым приоритетом. На саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году лидеры альянса договорились подготовить 300 000 военнослужащих, которые будут находиться в состоянии повышенной готовности для защиты стран-членов.

Согласно существующим планам, американские войска будут высаживаться в голландских портах, а затем направляться по железной дороге через Германию и Польшу. В случае вторжения России на территорию НАТО войска будут доставляться в порт Роттердама и отправляться на восток.

Также в кулуарах ведутся переговоры о расширении маршрутов до других портов для обеспечения непрерывности наземных линий связи. Так начальник командования материально-технического обеспечения НАТО генерал-лейтенант Александр Соллфранк отметил важность устойчивости логистических систем на фоне российских ракетных атак.

Логистические маршруты сил НАТО в Европе Фото: telegraph.co.uk

Если порты Северной Европы окажутся под угрозой, НАТО планирует использовать порты Италии, Греции и Турции. Из итальянских портов войска могут быть переброшены через Словению, Хорватию и Венгрию. Аналогичные планы предусматривают транспортировку войск через турецкие и греческие порты, а также через Болгарию и Румынию.

Уязвимость северных портов и проблемы ПВО

Соллфранк также подчеркнул, что порты на севере Европы, такие как Нидерланды, Германия и страны Балтии, считаются особенно уязвимыми для российских ракетных атак. Однако, несмотря на усилия по укреплению обороны, командующий JSEC выразил обеспокоенность недостаточным количеством средств ПВО для защиты ключевых логистических узлов.

"Мы заметили, что Россия активно атакует логистические базы Украины, и из этого следует, что крупные логистические базы в конфликтах больше невозможны, так как они будут уничтожены в первую очередь", — отметил Соллфранк.

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Напомним, глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен 4 июня заявил, что НАТО должно успеть подготовиться к вероятной агрессии со стороны России за следующие два-три года. По его мнению, именно столько времени Москве будет достаточно для того, чтобы восстановить способность к конвенциональной войне.