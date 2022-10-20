В Киеве уменьшат количество маршрутов электротранспорта для экономии энергии, – Кличко
По словам мэра, сегодня в столице на 21 из 38 маршрутов вместо троллейбусов выйдут автобусы.
В четверг, 20 октября, в Киеве уменьшили количество маршрутов электротранспорта для экономии электроэнергии. Об этом у себя в соцсетях написал мэр Виталий Кличко.
По словам городского головы, в столице на 21 из 38 имеющихся маршрутов вместо троллейбусов решили пустить автобусы.
В частности, замена транспорта сегодня произойдет на следующих троллейбусных маршрутах:
- № 6 "Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Незалежности"
- №7 "ул. Чернобыльская – ст. м. "Площадь Льва Толстого"
- № 14 "Ботанический сад – Железнодорожный вокзал"
- №16 "ул. Туполева – Майдан Незалежности"
- № 18 "Майдан Незалежности – ул. Сошенко"
- №23 "ул. Туполева – Лукьяновская площадь"
- №24 "ул. Северная – просп. Свободы"
- №26 "просп. Свободы – ст. м. "Нивки"
- №27 "ст. м. Почайна – зал. ст. "Киев-Волынский"
- №28 "ст. м. "Лукьяновская – просп. Свободы"
- № 29Д "Дарницкая площадь – ж/д станция "Зенит"
- №31 "ул. Милославская – ст. м. "Лукьяновская"
- №32 "ул. Северная – ул. Сошенко"
- № 33 "Минский массив – железнодорожный вокзал "Южный"
- №34 "ул. Северная – ст. м. "Почайна"
- №37 "ул. Милославская – ст. м. "Лесная"
- №42 "ул. Дегтяревская – ст. м. "Лыбидская"
- № 43 "Кибцентр – Дарницкая площадь"
- №47 "ул. Милославская – ст. м. "Минская"
- №50К "ул. Милославская – Дарницкая площадь"
- №50 "ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская".
Напомним, ДТЭК опубликовал график отключений света в Киеве. В компании уточнили, что отключение электроэнергии в столице зависит от ситуации и применяется лишь в случае необходимости сбалансировать энергосистему.
ДТЭК принял решение отключать электроэнергию в Киевской области, чтобы избежать аварий. Украинцев призвали потреблять электроэнергию ответственно –– включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17.00 до 23.00.