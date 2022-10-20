В Киеве уменьшат количество маршрутов электротранспорта для экономии энергии, – Кличко

По словам мэра, сегодня в столице на 21 из 38 маршрутов вместо троллейбусов выйдут автобусы.

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В четверг, 20 октября, в Киеве уменьшили количество маршрутов электротранспорта для экономии электроэнергии. Об этом у себя в соцсетях написал мэр Виталий Кличко.

По словам городского головы, в столице на 21 из 38 имеющихся маршрутов вместо троллейбусов решили пустить автобусы.

В частности, замена транспорта сегодня произойдет на следующих троллейбусных маршрутах:

№ 6 "Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Незалежности"

№7 "ул. Чернобыльская – ст. м. "Площадь Льва Толстого"

№ 14 "Ботанический сад – Железнодорожный вокзал"

№16 "ул. Туполева – Майдан Незалежности"

№ 18 "Майдан Незалежности – ул. Сошенко"

№23 "ул. Туполева – Лукьяновская площадь"

№24 "ул. Северная – просп. Свободы"

№26 "просп. Свободы – ст. м. "Нивки"

№27 "ст. м. Почайна – зал. ст. "Киев-Волынский"

№28 "ст. м. "Лукьяновская – просп. Свободы"

№ 29Д "Дарницкая площадь – ж/д станция "Зенит"

№31 "ул. Милославская – ст. м. "Лукьяновская"

№32 "ул. Северная – ул. Сошенко"

№ 33 "Минский массив – железнодорожный вокзал "Южный"

№34 "ул. Северная – ст. м. "Почайна"

№37 "ул. Милославская – ст. м. "Лесная"

№42 "ул. Дегтяревская – ст. м. "Лыбидская"

№ 43 "Кибцентр – Дарницкая площадь"

№47 "ул. Милославская – ст. м. "Минская"

№50К "ул. Милославская – Дарницкая площадь"

№50 "ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская".

Напомним, ДТЭК опубликовал график отключений света в Киеве. В компании уточнили, что отключение электроэнергии в столице зависит от ситуации и применяется лишь в случае необходимости сбалансировать энергосистему.

ДТЭК принял решение отключать электроэнергию в Киевской области, чтобы избежать аварий. Украинцев призвали потреблять электроэнергию ответственно –– включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17.00 до 23.00.