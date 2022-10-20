ДТЭК опубликовал график отключений света в Киеве: где сегодня не будет электроэнергии

В компании уточнили, что отключение электроэнергии в столице зависит от ситуации и применяется лишь в случае необходимости сбалансировать энергосистему.

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ДТЭК Киевские электросети опубликовал потенциальный график отключений электроэнергии. В компании уточнили, что он будет применяться лишь в том случае, если у операторов возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.

Отключения света для каждого потребителя будут продолжаться не более 4 часов подряд.

Все улицы столицы разбиты на три группы. Узнать, к какой именно группе относится потребитель, можно через поиск на странице (Ctrl+F): в появившейся строке надо ввести название улицы.

[ + – ] График отключения света ДТЭК разбит на три группы

Для разных групп клиентов свет будет отключаться в разные часы, но в следующих промежутках: с 8:00 до 12:00, с 12:00 до 16:00, с 16:00 до 20:00, с 20:00 до 00:00.

В компании также обращают внимание, что в графике возможны погрешности во времени в течение 30-40 минут. Такая ситуация может возникнуть из-за переподключения оператором электроснабжения между группами.

Особенности графика отключения света

График отключений электроэнергии ДТЭК составлен таким образом, что каждый район Киева есть во всех трех группах. К примеру, Голосеевский район можно найти как в первой, так и во второй и третьей группах. Однако там находятся разные улицы, поэтому свою принадлежность к группе надо искать непосредственно по улице проживания, а не по району.

[ + – ] Все районы Киева разбиты на три группы

Более того, даже одна улица может находиться в разных группах графика. Это означает, что дома на одной улице принадлежат к разным группам. Из данного расписания узнать более детальную информацию невозможно, для этого надо обращаться непосредственно в ДТЭК Киевский сети через имеющиеся у них на сайте контакты.

Напомним, ДТЭК принял решение начать отключать электроэнергию в Киевской области, чтобы избежать аварий. Украинцев призвали потреблять электроэнергию ответственно –– включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17.00 до 23.00.