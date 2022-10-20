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Украина Российско-украинская война

ДТЭК опубликовал график отключений света в Киеве: где сегодня не будет электроэнергии

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Фото: КиевВласть | ДТЭК просит киевлян умеренно потреблять электричество, чтобы уменьшить нагрузку на сеть

В компании уточнили, что отключение электроэнергии в столице зависит от ситуации и применяется лишь в случае необходимости сбалансировать энергосистему.

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ДТЭК Киевские электросети опубликовал потенциальный график отключений электроэнергии. В компании уточнили, что он будет применяться лишь в том случае, если у операторов возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.

Отключения света для каждого потребителя будут продолжаться не более 4 часов подряд.

Все улицы столицы разбиты на три группы. Узнать, к какой именно группе относится потребитель, можно через поиск на странице (Ctrl+F): в появившейся строке надо ввести название улицы.

отключение света, киев, электроэнергия, дтэк, блэкаут Fullscreen
График отключения света ДТЭК разбит на три группы

Для разных групп клиентов свет будет отключаться в разные часы, но в следующих промежутках: с 8:00 до 12:00, с 12:00 до 16:00, с 16:00 до 20:00, с 20:00 до 00:00.

В компании также обращают внимание, что в графике возможны погрешности во времени в течение 30-40 минут. Такая ситуация может возникнуть из-за переподключения оператором электроснабжения между группами.

Особенности графика отключения света

График отключений электроэнергии ДТЭК составлен таким образом, что каждый район Киева есть во всех трех группах. К примеру, Голосеевский район можно найти как в первой, так и во второй и третьей группах. Однако там находятся разные улицы, поэтому свою принадлежность к группе надо искать непосредственно по улице проживания, а не по району.

график отключения света, киев, блэкаут, свет, электричество Fullscreen
Все районы Киева разбиты на три группы
график отключения света, киев, блэкаут, свет, электричество Fullscreen
график отключения света, киев, блэкаут, свет, электричество Fullscreen
график отключения света, киев, блэкаут, свет, электричество Fullscreen
график отключения света, киев, блэкаут, свет, электричество Fullscreen
график отключения света, киев, блэкаут, свет, электричество
график отключения света, киев, блэкаут, свет, электричество
график отключения света, киев, блэкаут, свет, электричество
график отключения света, киев, блэкаут, свет, электричество
график отключения света, киев, блэкаут, свет, электричество

Более того, даже одна улица может находиться в разных группах графика. Это означает, что дома на одной улице принадлежат к разным группам. Из данного расписания узнать более детальную информацию невозможно, для этого надо обращаться непосредственно в ДТЭК Киевский сети через имеющиеся у них на сайте контакты.

Напомним, ДТЭК принял решение начать отключать электроэнергию в Киевской области, чтобы избежать аварий. Украинцев призвали потреблять электроэнергию ответственно –– включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17.00 до 23.00.