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ДТЕК опублікував графік відключень світла в Києві: де сьогодні не буде електроенергії

відключення світла, київ, електроенергія, дтек, блекаут
Фото: КиевВласть | ДТЕК просить киян помірно споживати електрику, щоб зменшити навантаження на мережу

У компанії уточнили, що відключення електроенергії у столиці залежить від ситуації та застосовується лише в разі потреби збалансувати енергосистему.

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ДТЕК Київські електромережі опублікував потенційний графік відключень електроенергії. У компанії уточнили, що він застосовуватиметься лише в тому випадку, якщо в операторів виникне потреба збалансувати енергосистему.

Відключення світла для кожного споживача триватимуть трохи більше 4 годин поспіль.

Усі вулиці столиці розбиті на три групи. Дізнатися, до якої саме групи належить споживач, можна через пошук на сторінці (Ctrl+F): у рядку, що з'явився, треба ввести назву вулиці.

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Графік відключення світла ДТЕК розбитий на три групи

Для різних груп клієнтів світло буде відключатися в різні години, але в таких проміжках: з 08:00 до 12:00, з 12:00 до 16:00, із 16:00 до 20:00, з 20:00 до 00: 00.

У компанії також звертають увагу, що в графіку можливі похибки в часі протягом 30-40 хвилин. Така ситуація може виникнути через перепідключення оператором електропостачання між групами.

Особливості графіка відключення світла

Графік відключень електроенергії ДТЕК складено так, що кожен район Києва є у всіх трьох групах. Наприклад, Голосіївський район можна знайти як у першій, так і у другій та третій групах. Однак там знаходяться різні вулиці, тому свою приналежність до групи треба шукати безпосередньо за вулицею проживання, а не за районом.

Усі райони Києва розбиті на три групи Fullscreen
Усі райони Києва розбиті на три групи
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Усі райони Києва розбиті на три групи

До того ж, навіть одна вулиця може знаходитись у різних групах графіка. Це означає, що будинки на одній вулиці належать до різних груп. З цього розкладу дізнатися докладнішу інформацію неможливо, для цього треба звертатися безпосередньо до ДТЕК Київської мережі через контакти, що є у них на сайті.

Нагадаємо, ДТЕК ухвалив рішення почати відключати електроенергію в Київській області, щоб уникнути аварій. Українців закликали споживати електроенергію відповідально — вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері із 17:00 до 23:00.