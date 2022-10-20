У Києві зменшать кількість маршрутів електротранспорту для економії енергії, – Кличко

За словами мера, сьогодні у столиці на 21 із 38 маршрутів замість тролейбусів вийдуть автобуси.

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У четвер, 20 жовтня, у Києві зменшили кількість маршрутів електротранспорту для економії електроенергії. Про це у себе в соцмережах написав мер Віталій Кличко.

За словами міського голови, у столиці на 21 із 38 наявних маршрутів замість тролейбусів вирішили пустити автобуси.

Зокрема, заміна транспорту сьогодні відбудеться на таких тролейбусних маршрутах:

№ 6 "Мінський масив (Діагностичний центр) — Майдан Незалежності"

№7 "вул. Чорнобильська — ст. м. "Площа Льва Толстого"

№ 14 "Ботанічний сад — Залізничний вокзал"

№16 "вул. Туполєва — Майдан Незалежності"

№ 18 "Майдан Незалежності — вул. Сошенка"

№23 "вул. Туполєва — Лук'янівська площа"

№24 "вул. Північна — просп. Свободи"

№26 "просп. Свободи — ст. м. "Нивки"

№27 "ст. м. Почайна — зал. ст. "Київ-Волинський"

№28 "ст. м. "Лук'янівська — просп. Свободи"

№ 29Д "Дарницька площа — залізнична станція "Зеніт"

№31 "вул. Милославська — ст. м. "Лук'янівська"

№32 "вул. Північна — вул. Сошенка"

№ 33 "Мінський масив — залізничний вокзал "Південний"

№34 "вул. Північна — ст. м. "Почайна"

№37 "вул. Милославська — ст. м. "Лісова"

№42 "вул. Дегтярівська — ст. м. "Либідська"

№ 43 "Кібцентр — Дарницька площа"

№47 "вул. Милославська — ст. м. "Мінська"

№50К "вул. Милославська — Дарницька площа"

№50 "вул. Милославська — ст. м. "Либідська".

Нагадаємо, ДТЕК опублікував графік відключень світла у Києві. У компанії уточнили, що відключення електроенергії у столиці залежить від ситуації та застосовується лише в разі потреби збалансувати енергосистему.

ДТЕК ухвалив рішення відключати електроенергію у Київській області, щоб уникнути аварій. Українців закликали споживати електроенергію відповідально — вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері із 17:00 до 23:00.