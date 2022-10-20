У Києві зменшать кількість маршрутів електротранспорту для економії енергії, – Кличко
За словами мера, сьогодні у столиці на 21 із 38 маршрутів замість тролейбусів вийдуть автобуси.
У четвер, 20 жовтня, у Києві зменшили кількість маршрутів електротранспорту для економії електроенергії. Про це у себе в соцмережах написав мер Віталій Кличко.
За словами міського голови, у столиці на 21 із 38 наявних маршрутів замість тролейбусів вирішили пустити автобуси.
Зокрема, заміна транспорту сьогодні відбудеться на таких тролейбусних маршрутах:
- № 6 "Мінський масив (Діагностичний центр) — Майдан Незалежності"
- №7 "вул. Чорнобильська — ст. м. "Площа Льва Толстого"
- № 14 "Ботанічний сад — Залізничний вокзал"
- №16 "вул. Туполєва — Майдан Незалежності"
- № 18 "Майдан Незалежності — вул. Сошенка"
- №23 "вул. Туполєва — Лук'янівська площа"
- №24 "вул. Північна — просп. Свободи"
- №26 "просп. Свободи — ст. м. "Нивки"
- №27 "ст. м. Почайна — зал. ст. "Київ-Волинський"
- №28 "ст. м. "Лук'янівська — просп. Свободи"
- № 29Д "Дарницька площа — залізнична станція "Зеніт"
- №31 "вул. Милославська — ст. м. "Лук'янівська"
- №32 "вул. Північна — вул. Сошенка"
- № 33 "Мінський масив — залізничний вокзал "Південний"
- №34 "вул. Північна — ст. м. "Почайна"
- №37 "вул. Милославська — ст. м. "Лісова"
- №42 "вул. Дегтярівська — ст. м. "Либідська"
- № 43 "Кібцентр — Дарницька площа"
- №47 "вул. Милославська — ст. м. "Мінська"
- №50К "вул. Милославська — Дарницька площа"
- №50 "вул. Милославська — ст. м. "Либідська".
Нагадаємо, ДТЕК опублікував графік відключень світла у Києві. У компанії уточнили, що відключення електроенергії у столиці залежить від ситуації та застосовується лише в разі потреби збалансувати енергосистему.
ДТЕК ухвалив рішення відключати електроенергію у Київській області, щоб уникнути аварій. Українців закликали споживати електроенергію відповідально — вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері із 17:00 до 23:00.