Без вступу в НАТО: Байден розказав, яким бачить мир в Україні

Американський лідер вважає, що якщо Захід дозволить Україні впасти, то наступною впаде Польща, а в регіоні буде нестабільна ситуація. За його словами, Росію необхідно позбавити можливості повторно окупувати територію України.

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Мир в Україні передбачає гарантію того, що Росія більше ніколи не зможе захопити українські території. При цьому членство в НАТО не є обов'язковою умовою. Так вважає президент США Джо Байден. Своїми думками американський лідер поділився в інтерв'ю виданню Time.

Журналісти поцікавилися у Байдена, яким він бачить мир в Україні та завершення війни.

"Мир означає гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось що означає мир. І це не обов'язково членство в НАТО. Це означає, що ми матимемо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, де ми постачаємо зброю, щоб вони могли захищатися в майбутньому", — сказав Байден.

Він зауважив, що сам раніше був тим, хто виступав проти "НАТОїзації" України. Байден пригадав, що в Україні "була значна корупція", коли він був сенатором та віцепрезидентом.

Президент США наголосив, що Захід не повинен дозволити падіння України. Він застеріг, що це означатиме нестабільність для всіх країн вздовж кордону Росії.

"Якщо ми колись дозволимо Україні впасти, запам’ятайте мої слова: ви побачите, як Польща впаде, і ви побачите, як (впадуть, — ред.) усі ці країни вздовж фактичного кордону Росії, від Балкан до Білорусі", — сказав Байден.

Нагадаємо, 3 червня у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден не буде брати участі у Глобальному саміті миру у Швейцарії. До Люцерна поїде віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента питань національної безпеки Джейк Салліван.

Видання Foreign Policy описало три сценарії завершення війни. На думку автора статті Реджана Менона, поки Україні не вигідно розпочинати переговори з Росією. Американський аналітик вважає, що Києву будь-які переговори з Москвою варто розпочинати з позиції сили.