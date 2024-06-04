Без вступления в НАТО: Байден рассказал, каким видит мир в Украине

Американский лидер считает, что если Запад позволит Украине упасть, то следующей упадет Польша, а в регионе будет нестабильная ситуация. По его словам, Россию необходимо лишить возможности повторно оккупировать территорию Украины.

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Мир в Украине предполагает гарантию того, что Россия больше никогда не сможет захватить украинские территории. При этом членство в НАТО не является обязательным условием. Так считает президент США Джо Байден. Своими мыслями американский лидер поделился в интервью изданию Time.

Журналисты поинтересовались у Байдена, каким он видит мир в Украине и завершение войны.

"Мир означает гарантирование того, что Россия никогда, никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину. Вот что означает мир. И это не обязательно членство в НАТО. Это означает, что мы будем иметь с ними такие же отношения, как и с другими странами, где мы поставляем оружие, чтобы они могли защищаться в будущем", — сказал Байден.

Он отметил, что сам раньше был тем, кто выступал против "НАТОизации" Украины. Байден вспомнил, что в Украине "была значительная коррупция", когда он был сенатором и вице-президентом.

Президент США подчеркнул, что Запад не должен позволить падения Украины. Он предостерег, что это будет означать нестабильность для всех стран вдоль границы России.

"Если мы когда-то позволим Украине упасть, запомните мои слова: вы увидите, как Польша упадет, и вы увидите, как (упадут, — ред.) все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан до Беларуси", — сказал Байден.

Напомним, 3 июня в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не будет участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии. В Люцерн поедет вице-президент Камала Харрис и советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Издание Foreign Policy описало три сценария завершения войны. По мнению автора статьи Реджана Менона, пока Украине не выгодно начинать переговоры с Россией. Американский аналитик считает, что Киеву любые переговоры с Москвой стоит начинать с позиции силы.