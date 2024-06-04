Командування РФ відправило в бій окупантів з психічними розладами, — ЗМІ

Родичі російських військових стверджують, що у деяких з них діагностовано рак та туберкульоз, запалення ніг, стент в серці і навіть психічні хвороби.

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Російське командування видало наказ відправити в бій солдатів, які раніше написали заяви і повідомили, що відмовляються воювати та чекали на їхній розгляд. Про це пише російське видання ASTRA.

Як розповіли родичі російських військовослужбовців, мобілізовані та контрактники з в/ч 98592 у Ставрополі чекали на перевірки після того, як написали рапорти з відмовами від участі у так званій "СВО". Рано-вранці 31 травня їм повідомили, що повезуть на допит у військову комендатуру в Ростов-на-Дону. Під цим приводом їх вивезли до окупованої Донеччини, де відправили у бій.

"У мого чоловіка психічне захворювання він отримав його після контузії. На лікування його ніде не брали. Підтвердився діагноз – розлад особистості. Чоловік губиться у просторі, пам'ять у нього короткочасна, він небезпечний і для себе, і для оточуючих. Зараз він на пігулках, але вже сьогодні вони мають у нього закінчитися", — розповіла дружина окупанта Оксана.

Разом із чоловіком Оксани зі Ставрополя автобусом вивезли ще кілька військовослужбовців. Їхні родичі стверджують, що у деяких з них діагностовано рак та туберкульоз, запалення ніг, стент в серці. Зі Ставрополя військовослужбовців привезли до Краснодара, потім до Ростова.

"Вночі не дали навіть поспати, нічого. Завантажили до ГАЗелі і відвезли в якесь ще більше очко, далі ще. [Сказали] тікати через поля, через лісосмугу. Ми, коротше, не добігли, бо не витримала нога в мене, другого, третього. Нам сказали: "Пішли ви на х*й, подихайте тут самі. За вами ніхто не повернеться". Переночували у окопі з трупами", — каже чоловік у розмові з рідними.

Видання пише, що у РФ почастішали випадки відправлення "відмовників" на фронт.

Нагадаємо, що на Запоріжжі окупанти скаржаться, що зараз у Сил оборони достатньо засобів, щоб постійно атакувати їхні позиції.