Командование РФ отправило в бой оккупантов с психическими расстройствами, — СМИ

Родственники российских военных утверждают, что у некоторых из них диагностированы рак и туберкулез, воспаление ног, стент в сердце и даже психические болезни.

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Российское командование издало приказ отправить в бой солдат, которые ранее написали заявления и сообщили, что отказываются воевать и ждали их рассмотрения. Об этом пишет российское издание ASTRA.

Как рассказали родственники российских военнослужащих, мобилизованные и контрактники из в/ч 98592 в Ставрополе ждали проверки после того, как написали рапорты с отказами от участия в так называемой "СВО". Рано утром 31 мая им сообщили, что повезут на допрос в военную комендатуру в Ростов-на-Дону. Под этим предлогом их вывезли в оккупированную Донецкую область, где отправили в бой.

"У моего мужа психиатрическое заболевание он получил его после контузии. На лечение его нигде не брали. Подтвердился диагноз — расстройство личности. Мужчина теряется в пространстве, память у него кратковременная, он опасен и для себя, и для окружающих. Сейчас он на таблетках, но уже сегодня они должны у него закончиться", — рассказала жена оккупанта Оксана.

Вместе с мужем Оксаны из Ставрополя автобусом вывезли еще несколько военнослужащих. Их родственники утверждают, что у некоторых из них диагностированы рак и туберкулез, воспаление ног, стент в сердце. Из Ставрополя военнослужащих привезли в Краснодар, затем в Ростов.

"Ночью не дали даже поспать, ничего. Загрузили в ГАЗели и отвезли в какое-то еще большее очко, дальше еще. [Сказали] бежать через поля, через лесополосу. Мы, короче, не добежали, потому что не выдержала нога у меня, второго, третьего. Нам сказали: "Пошли вы на х*й, подышите здесь сами. За вами никто не вернется". Переночевали в окопе с трупами", — говорит мужчина в разговоре с родными.

Издание пишет, что в РФ участились случаи отправки "отказников" на фронт.

Напомним, что на Запорожье оккупанты жалуются, что сейчас у Сил обороны достаточно средств, чтобы постоянно атаковать их позиции.