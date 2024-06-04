ЗС РФ не збавляють темпів на Покровському напрямку, — Генштаб (карта)

За даними Генштабу, від початку доби на фронті відбулося 64 бойові зіткнення. Сили оборони відбивають атаки окупантів на Покровському, Курахівському, Куп'янському і Времівському напрямках.

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На фронті найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони відбили 16 ворожих штурмів. Тривають ще 17 боїв. Атаки російські війська здійснюють за підтримки авіації. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 17:00 вівторка, 4 червня.

Росіяни атакували 3 КАБами Архангельське, а Новоселівку Першу — 10 некерованими авіаційними ракетами.

Загальна кількість бойових зіткнень з початку поточної доби уже склала 64. Захисники України гнучко реагують на дії російських загарбників та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу ворога.

На Курахівському напрямку зафіксували 4 атаки ворога. Сили оборони успішно відбили 2 штурмові дії російських загарбників. Ще 2 тривають поблизу Красногорівки та Парасковіївки. По Водяному окупанти вдарили двома КАБами та 20 НАРами.

Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках станом на 4 червня Фото: Deep State

Активізувалися російські війська на Куп’янському напрямку. Там наші захисники відбили 8 штурмових дій окупантів. 3 боєзіткнення тривають поблизу Стельмахівки та Берестового.

На Краматорському напрямку триває бій в районі Андріївки. Під ворожим ракетним ударом був Слов’янськ. Також від ударів російської авіації постраждали населені пункти Дружба та Північне. Ворог застосовував 16 та 10 некерованих авіаційних ракет відповідно.

Ситуація на Краматорському і Куп'янському напрямках станом на 4 червня Фото: deepstatemap.live

На Времівському напрямку українські захисники відбили 3 атаки росіян, ще 2 тривають в районі Урожайного.

Росіяни продовжують бити артилерією по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. З Нових Юрковичів (РФ) вдарили артилерією по Хрінівці, з Нової Погощі (РФ) по Старій Гуті, із Зернового (РФ) по Хліборобу, з Гуровки (РФ) по Михальчиній Слободі.

Під російськими ударами перебуває Харківщина. Зокрема, з напрямку Шебекіно (РФ) по Вовчанську противник завдав 3 авіаційних ударів із застосуванням 7 КАБів. Окіп та Ветеринарне атакували вертольотами МІ-8 з використанням по 10 НАРів на кожен населений пункт. Загалом, на цьому напрямку від початку доби відбулося 3 безуспішні для росіян боєзіткнення.

Нагадаємо, 4 червня командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський заявив, що росіяни наразі контролюють 20% Вовчанська. Але українські військові отримали озброєння, яке допоможе повністю прибрати звідти окупантів.

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що 2 червня Сили оборони взяли в полон близько 60 військових ЗС РФ.