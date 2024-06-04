ВС РФ не сбавляют темпов на Покровском направлении, — Генштаб (карта)

По данным Генштаба, с начала суток на фронте произошло 64 боевых столкновения. Силы обороны отражают атаки оккупантов на Покровском, Кураховском, Купянском и Времовском направлениях.

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На фронте самой горячей ситуация остается на Покровском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны отбили 16 вражеских штурмов. Продолжаются еще 17 боев. Атаки российские войска осуществляют при поддержке авиации. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 17:00 вторника, 4 июня.

Россияне атаковали 3 КАБами Архангельское, а Новоселовку Первую — 10 неуправляемыми авиационными ракетами.

Общее количество боевых столкновений с начала текущих суток уже составило 64. Защитники Украины гибко реагируют на действия российских захватчиков и принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала врага.

На Кураховском направлении зафиксировали 4 атаки врага. Силы обороны успешно отбили 2 штурмовые действия российских захватчиков. Еще 2 продолжаются вблизи Красногоровки и Парасковиевки. По Водяному оккупанты ударили двумя КАБами и 20 НАРами.

Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях по состоянию на 4 июня Фото: Deep State

Активизировались российские войска на Купянском направлении. Там наши защитники отбили 8 штурмовых действий оккупантов. 3 боестолкновения продолжаются вблизи Стельмаховки и Берестового.

На Краматорском направлении продолжается бой в районе Андреевки. Под вражеским ракетным ударом был Славянск. Также от ударов российской авиации пострадали населенные пункты Дружба и Северное. Враг применял 16 и 10 неуправляемых авиационных ракет соответственно.

Ситуация на Краматорском и Купянском направлениях по состоянию на 4 июня Фото: deepstatemap.live

На Времовском направлении украинские защитники отбили 3 атаки россиян, еще 2 продолжаются в районе Урожайного.

Россияне продолжают бить артиллерией по пограничью Сумской и Черниговской областей. Из Новых Юрковичей (РФ) ударили артиллерией по Хреновке, из Новой Погощи (РФ) по Старой Гуте, из Зернового (РФ) по Хлеборобу, из Гуровки (РФ) по Михальчиной Слободе.

Под российскими ударами находится Харьковщина. В частности, с направления Шебекино (РФ) по Волчанску противник нанес 3 авиационных удара с применением 7 КАБов. Окоп и Ветеринарное атаковали вертолетами МИ-8 с использованием по 10 НАРов на каждый населенный пункт. В общем, на этом направлении с начала суток произошло 3 безуспешные для россиян боестолкновения.

Напомним, 4 июня командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что россияне сейчас контролируют 20% Волчанска. Но украинские военные получили вооружение, которое поможет полностью убрать оттуда оккупантов.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что 2 июня Силы обороны взяли в плен около 60 военных ВС РФ.