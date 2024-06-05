"Героїчно дали по педалях": ЗСУ розбили угруповання РФ біля Урожайного на Донеччині

Окупантів зупинили на підході до позицій. Вони втратили кілька одиниць техніки в 4-5 км до українських позицій.

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На Донеччині в районі Урожайного тривають бої. Обстановка там напружена для Сил оборони, але вони змогли відбити ворожий штурм. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Напрямок Урожайного та Старомайорського став один з найгарячіших за останній місяць. Вчора противник також намагався штурмувати наші позиції в Урожайному, проте угруповання було розбите за 4-5 км до передка, противник втратив 2 танчіка та БМП, особовий склад противника героїчно дав по педалям", — проінформував український захисник.

Він наголосив, що попри відбиту атаку обстановка на цій ділянці фронту все одно важка.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 4 червня повідомлялося, що на Времівському напрямку відбулося шість ворожих атак в районі Костянтинівки, Золотої Ниви, Урожайного та Старомайорського. Сили оборони відбили всі штурмові дії та контролюють ситуацію.

Нагадаємо, що бійці 79-ї ОДШБр відбили черговий штурм ЗС РФ з колонами техніки на південь від Костянтинівки. Вони намагаються реалізувати свою задачу виходу на трасу Вугледар-Водяне-Костянтинівка з метою подальшого просування та виходу в тил підрозділам Вугледарського угрупування Сил Оборони.