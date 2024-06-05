"Героически дали по педалям": ВСУ разбили группировку РФ возле Урожайного в Донецкой области

Оккупантов остановили на подходе к позициям. Они потеряли несколько единиц техники в 4-5 км до украинских позиций.

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В Донецкой области в районе Урожайного продолжаются бои. Обстановка там напряженная для Сил обороны, но они смогли отбить вражеский штурм. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Направление Урожайного и Старомайорского стало одним из самых горячих за последний месяц. Вчера противник также пытался штурмовать наши позиции в Урожайном, однако группировка была разбита за 4-5 км до передка, противник потерял 2 танчика и БМП, личный состав противника героически дал по педалям", — проинформировал украинский защитник.

Он отметил, что несмотря на отбитую атаку обстановка на этом участке фронта все равно тяжелая.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 4 июня сообщалось, что на Времовском направлении произошло шесть вражеских атак в районе Константиновки, Золотой Нивы, Урожайного и Старомайского. Силы обороны отбили все штурмовые действия и контролируют ситуацию.

Напомним, что бойцы 79-й ОДШБр отбили очередной штурм ВС РФ с колоннами техники к югу от Константиновки. Они пытаются реализовать свою задачу выхода на трассу Угледар-Водяное-Константиновка с целью дальнейшего продвижения и выхода в тыл подразделениям Угледарской группировки Сил Обороны.