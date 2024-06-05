Радник Байдена розповів, чи будуть США відправляти в Україну своїх військових інструкторів

Джейк Салліван зазначив, що Вашингтон зараз зосереджений на постачанні Києву систем ППО. Також ЗСУ потрібен "постійний потік зброї".

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Сполучені Штати не збираються відправляти в Україну своїх інструкторів. Про це на брифінгу повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує The Guardian.

"Ми зі свого боку не плануємо навчальної місії в Україні", — зазначив Салліван.

Водночас високопосадовець додав, що Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, і саме над цим зараз працює Вашингтон. До того ж українські захисники потребують "постійного потоку зброї", який їм надаватимуть США.

Як відомо, нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про рішення Франції направити своїх військових інструкторів в Україну для навчання українських захисників.

31 травня стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон веде переговори з представниками країн ЄС, щоб направити спільну коаліцію військових інструкторів в Україну. Проте згодом у Парижі уточнили, що таке питання все ще опрацьовується.

Крім того, колишній командувач полку морської піхоти Франції Пер де Йонг заявив, що французькі військові перебувають в Україні з початку війни.