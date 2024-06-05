Советник Байдена рассказал, будут ли США отправлять в Украину своих военных инструкторов

Джейк Салливан отметил, что Вашингтон сейчас сосредоточен на поставке Киеву систем ПВО. Также ВСУ нужен "постоянный поток оружия".

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Соединенные Штаты не собираются отправлять в Украину своих инструкторов. Об этом на брифинге сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует The Guardian.

"Мы со своей стороны не планируем учебной миссии в Украине", — отметил Салливан.

При этом чиновник добавил, что Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, и именно над этим сейчас работает Вашингтон. При этом украинские защитники нуждаются в "постоянном потоке оружия", который им будут предоставлять США.

Как известно, недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сообщил о решении Франции направить своих военных инструкторов в Украину для обучения украинских защитников.

31 мая стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры с представителями стран ЕС, чтобы направить совместную коалицию военных инструкторов в Украину. Однако впоследствии в Париже уточнили, что такой вопрос все еще прорабатывается.

Кроме того, бывший командующий полка морской пехоты Франции Пер де Йонг заявил, что французские военные находятся в Украине с начала войны.