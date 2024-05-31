В ближайшее время: Макрон объявит о коалиции военных инструкторов для Украины, — Bloomberg

По данным журналистов, некоторые страны НАТО уже негласно отправляют своих советников, чтобы помочь Силам обороны Украины. В планах французских властей объявить о коалиции в день высадки союзников в Нормандии.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры с представителями стран ЕС, чтобы направить совместную коалицию военных инструкторов в Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Макрон может объявить об коалиции 6 июня, в день когда будет отмечаться годовщина высадки союзников в Нормандии.

Инструкторов в таких военных направлениях, как разминирование и ремонт оборудования, поначалу будет ограниченное количество. Затем группа инструкторов расширится до сотен, отмечают источники журналистов. Страны Балтии уже говорят о готовности направить инструкторов в Украину.

По данным журналистов, некоторые страны НАТО без огласки отправляют своих советников, чтобы помочь украинским силам в обращении с западным оружием. Но появление более организованных групп военного персонала для помощи обороне Украины станет заметным шагом со стороны союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что такое развитие событий "открой новую страницу в этой войне".

По данным источников французской газеты Le Monde, Макрон обсуждал вопрос формирования коалиции инструкторов с канцлером Германии Олафом Шольцем 28 мая. Инициатива также интересна Великобритании и Польше. По данным журналистов, инструкторы стран НАТО будут обучать саперов и готовить солдат для новой мотострелковой бригады Сил обороны Украины.

Напомним, что 30 июня Newsweek писал о том, что французские инструкторы могут появиться в Украине уже спустя несколько дней.

Также 31 мая сообщалось о том, каким оружием и по каким территориям РФ Украина получила разрешение наносить удары натовским оружием.