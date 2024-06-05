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"Внесок у досягнення миру": представник України закликав КНР приїхати до Швейцарії, — Reuters

Сунь Вейдун
Фото: china-embassy.gov | Заступник глави МЗС КНР Сунь Вейдун

За словами журналістів, заступник глави МЗС Андрій Сибіга відвідав Пекін, де зустрівся із заступником глави МЗС КНР Сунь Вейдуном.

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Офіційний представник Міністерства закордонних справ України під час візиту в Пекіні закликав китайське керівництво взяти участь у мирному саміті щодо України, який 15-16 червня відбудеться у швейцарському Люцерні. Про це повідомляє агентство Reuters.

Дипломати, судячи з усього, сподіваються, що ще можливо переконати представників Пекіна відвідати мирний саміт у Швейцарії.

Хоча в Пекіні заявили, що не планують направляти свою делегацію, зазначивши, що присутність обох сторін, які воюють, має бути передумовою для будь-яких мирних конференцій.

За словами представників китайського керівництва, буде "важко" взяти участь у саміті, якщо в ньому не братиме участі Росія".

Згідно з офіційним повідомленням українського дипломатичного відомства, заступник глави МЗС Андрій Сибіга відвідав Пекін, де зустрівся із заступником глави МЗС КНР Сунь Вейдуном.

"Українська сторона висловила сподівання, що участь Китаю в заході стане гарною можливістю внести практичний внесок у досягнення справедливого і міцного миру в Україні", — йдеться в повідомленні.

Сторони наголосили, що взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності — основа, на якій мають будуватися двосторонні відносини України та Китаю.

Нагадаємо, що 4 червня американський журнал Time писав, що США готові розмістити війська на Тайвані в разі нападу Китаю.

Також повідомлялося, що, за даними британського видання Financial Times, у Китаї намагалися купити для росіян техніку, що захищає від дронів.