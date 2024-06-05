"Внесок у досягнення миру": представник України закликав КНР приїхати до Швейцарії, — Reuters

За словами журналістів, заступник глави МЗС Андрій Сибіга відвідав Пекін, де зустрівся із заступником глави МЗС КНР Сунь Вейдуном.

Related video

Офіційний представник Міністерства закордонних справ України під час візиту в Пекіні закликав китайське керівництво взяти участь у мирному саміті щодо України, який 15-16 червня відбудеться у швейцарському Люцерні. Про це повідомляє агентство Reuters.

Дипломати, судячи з усього, сподіваються, що ще можливо переконати представників Пекіна відвідати мирний саміт у Швейцарії.

Хоча в Пекіні заявили, що не планують направляти свою делегацію, зазначивши, що присутність обох сторін, які воюють, має бути передумовою для будь-яких мирних конференцій.

За словами представників китайського керівництва, буде "важко" взяти участь у саміті, якщо в ньому не братиме участі Росія".

Згідно з офіційним повідомленням українського дипломатичного відомства, заступник глави МЗС Андрій Сибіга відвідав Пекін, де зустрівся із заступником глави МЗС КНР Сунь Вейдуном.

"Українська сторона висловила сподівання, що участь Китаю в заході стане гарною можливістю внести практичний внесок у досягнення справедливого і міцного миру в Україні", — йдеться в повідомленні.

Сторони наголосили, що взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності — основа, на якій мають будуватися двосторонні відносини України та Китаю.

Нагадаємо, що 4 червня американський журнал Time писав, що США готові розмістити війська на Тайвані в разі нападу Китаю.

Також повідомлялося, що, за даними британського видання Financial Times, у Китаї намагалися купити для росіян техніку, що захищає від дронів.