"Вклад в достижение мира": представитель Украины призвал КНР приехать в Швейцарию, — Reuters

По словам журналистов, замглавы МИД Андрей Сибига посетил Пекин, где встретился с заместителем главы МИД КНР Сунь Вэйдуном.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины во время визита в Пекине призвал китайское руководство поучаствовать в мирном саммите по Украине, который 15-16 июня состоится в швейцарском Люцерне. Об этом сообщает агентство Reuters.

Дипломаты, судя по всему, надеются, что еще возможно убедить представителей Пекина посетить мирный саммит в Швейцарии.

Хотя в Пекине заявили, что не планируют направлять свою делегацию, отметив, что присутствие обеих воюющих сторон должно быть предусловием для любых мирных конференций.

По словам представителей китайского руководства, будет "трудно" принять участие в саммите, если в нем не будет участвовать Россия".

Согласно официальному сообщению украинского дипломатического ведомства, замглавы МИД Андрей Сибига посетил Пекин, где встретился с заместителем главы МИД КНР Сунь Вэйдуном.

"Украинская сторона выразила надежду, что участие Китая в мероприятии станет хорошей возможностью внести практический вклад в достижение справедливого и прочного мира в Украине", — говорится в сообщении.

Стороны отметили, что взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности — основа, на которой должны строиться двусторонние отношения Украины и Китая.

Напомним, что, 4 июня американский журнал Time писал, что США готовы разместить войска на Тайване, в случае нападения Китая.

Также сообщалось, что, по данным британского издания Financial Times, в Китае пытались купить для россиян технику, защищающую от дронов.