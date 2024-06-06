На Покровському напрямку ворог намагається вклинитися в оборону ЗСУ, — Генштаб

В Генштабі уточнили, що найбільшу активність 5 червня ворог проявляв біля села Сокіл.

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Російські окупанти намагаються вклинитися в оборону Збройних сил України на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону – відбито 15 атак, ще вісім — триває. Загалом, на напрямку відбулося 23 бойових зіткнення", — йдеться у повідомленні.

В Генштабі уточнили, що найбільшу активність 5 червня ворог проявляв біля села Сокіл. Водночас на Торецькому напрямку ворог провів дві безуспішні атаки у бік Білої Гори.

"На Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито три атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії у двох локаціях. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована", — зазначили в Генштабі.

Загалом 5 червня противник завдав по території України:

одного ракетного удару;

37 авіаударів (зокрема 40 КАБами);

застосував 499 дронів-камікадзе;

здійснив 2742 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Нагадаємо, 5 червня російські окупанти вдарили по туристичній інфраструктурі Одеської області.

У цей же день співзасновник компанії Kvertus, яка виробляє антидронові системи, Ярослав Філімонов заявив, що російська окупаційна армія швидко масштабує рішення щодо виробництва дронів, а це може спричинити ситуацію, коли війна в Україні стане підземною.