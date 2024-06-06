На Покровском направлении враг пытается вклиниться в оборону ВСУ, — Генштаб

В Генштабе уточнили, что наибольшую активность 5 июня враг проявлял возле села Сокол.

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Российские оккупанты пытаются вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины на Покровском направлении. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону — отражено 15 атак, еще восемь — продолжается. В общем, на направлении произошло 23 боевых столкновения", — говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что наибольшую активность 5 июня враг проявлял возле села Сокол. В то же время на Торецком направлении враг провел две безуспешные атаки в сторону Белой Горы.

"На Харьковском направлении произошло 5 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отбиты три атаки в районах села Липцы и города Волчанск. В последнем продолжаются боевые действия в двух локациях. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируемая", — отметили в Генштабе.

Всего 5 июня противник нанес по территории Украины:

одного ракетного удара;

37 авиаударов (в том числе 40 КАБами);

применил 499 дронов-камикадзе;

совершил 2742 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

Напомним, 5 июня российские оккупанты ударили по туристической инфраструктуре Одесской области.

В этот же день соучредитель компании Kvertus, которая производит антидронные системы, Ярослав Филимонов заявил, что российская оккупационная армия быстро масштабирует решение по производству дронов, а это может привести к ситуации, когда война в Украине станет подземной.