ДПСУ посилить перевірки туристів у зонах відпочинку на Буковині: де спинятимуть чоловіків

Щоб не викликати підозр у прикордонників, громадяни повинні довести, що мають серйозні підстави піднятись на Говерлу. У ДПСУ попередили, що будуть перевіряти залізничні станції та інший транспорт.

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Прикордонники, які працюють на Буковині, найближчим часом будуть частіше зупиняти туристів, які приїздять на прикордонні території. Причина посилення перевірок — надто велика кількість осіб, які ухиляються від мобілізації і активізуються з настанням літа. Про заходи, які будуть впроваджувати працівники Державної прикордонної служби (ДПСУ), речник Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік розповів порталу АСС.

Лісник повідомив, що з початком літа прикордонники посилили роботу в Івано-Франківській та Чернівецьких областях. Це пов'язано з тим, що ухилянти від мобілізації маскуються під туристів та відпочивальників, які приїздять, щоб піднятись в гори — побачити Говерлу чи "інші туристичні місця". Тим часом ухилянти використовують таку можливість, щоб дістатись ближче до кордону та незаконно його перетнути, зауважив речник.

Під час розмови з журналістами пресофіцер заявив, що будуть перевіряти залізничні станції та інші види транспорту. З його слів, можна очікувати зустрічі з прикордонниками, наприклад, на трьох станціях, де раніше їх не було:

Ворохта;

Татарів;

Вороненко.

ДПСУ та мобілізація - де будуть перевірки документів туристів Фото: Google Maps

У яких інших точках будуть перевіряти документи туристів, речник не уточнив. Також він не повідомив, чи патрулі ДПСУ будуть працювати разом з представниками територіальних центрів комплектування (ТЦК) і Нацполіцією.

Що очікує туристів, які приїдуть влітку на Буковину:

ДПСУ перевірить транспорт та документи;

ознайомиться з підставами, на яких громадянин приїхав на прикордонну територію — наскільки вони серйозні;

якщо будуть проблеми з документами, то прикордонники "звернуться до відповідних реєстрів".

"Наша мета – це виявити порушників кордону. Для людей, які не мають проблем з законом, ця перевірка триватиме одну хвилину", — впевнений Лісовік.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про правила, яких мають дотримуватись правоохоронці та працівники терцентрів комплектування під час мобілізації в Україні. Наприклад, Нацполіція не має права вручати повістку, але уповноважена доправити до найближчого військкомату. Це може відбутись навіть без участі ТЦК, якщо з документами не все гаразд або людину розшукують. Водночас ДПСУ має право затримати лише через порушення, пов'язані з перетином кордону. З іншого боку, вручати повістку можуть лише працівники терцентру, а затримувати і везти у військкомат — лише "руками" правоохоронців, з якими спільно патрулюють.

Водночас речник ДПСУ весною повідомив про те, скільки українців загинуло у Тисі, намагаючись незаконно втекти за кордон і уникнути мобілізації. З його слів, ідеться про 30 осіб.

Нагадуємо, 2 червня прикордонники викрили громадянина, який намагався виїхати за кордон під сидінням мікроавтобуса. Щоб витягнути його зі схованки, довелось розбирати кабіну, ідеться у дописі відомства.