"Ініціатива на Харківщині тепер належить українським силам", — латвійський полковник

Для України грає на руку те, що країни Заходу дозволили використовувати їхню зброю для ударів по території РФ, і ЗСУ успішно використовують цю можливість, вважає Ігор Раєв.

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Наступом на Харківщині армія РФ "вистрілила собі в ногу", але й Сили оборони прогавили наступ, щоправда згодом змогли стабілізувати ситуацію. Про це сказав полковник запасу Національних збройних сил Латвії та депутат Сейму Ігор Раєв на LTV — полковник запасу НВС.

За його словами, ЗСУ "проспали" наступ РФ на Харківському напрямку, що дозволило ЗС РФ швидко просунутися в перший тиждень. Проте українцям вдалося перекинути значні сили на цей напрямок, внаслідок чого наступ РФ пригальмувався.

"По суті, можна навіть сказати, що там ініціатива тепер належить українським силам, тому що вони мають чисельну перевагу", — сказав Раєв.

Він додав, що для України грає на руку те, що країни Заходу дозволили використовувати їхню зброю для ударів по території РФ, і ЗСУ успішно використовують цю можливість.

"Спочатку те, що планувалося, це — не напад на Харків, і це — не операція із захоплення Харкова. Там настільки мало сил, що їм важко утримати позиції, які зараз займає російська армія. Але й на це немає гарантій, бо українці там досить активні", — говорить полковник.

За його словами, розмови про те, що РФ зібрала на короні 300-тисячну армію порожні, оскільки це означає, що це може бути спроба російської армії виманити українські сили з донецького фронту і потім розпочати там наступ.

"Відповідно, якщо ви перекидаєте війська і у вас на лінії фронту залишиться менше сил. На жаль, російська армія у кількох місцях потроху просувається вперед. Це, звісно, ​​не дуже гарна картина. Тому, звісно, ​​Україні потрібні додаткові резерви", — сказав Раєв.

За його словами, саме Донецький напрямок стане наступним основним напрямком нападу РФ.

Нагадаємо, що 6 червня повідомлялося, що в Харківській області окупанти підтягують резерви та перегруповуються, щоб поновити штурми Липців та Вовчанська.