"Инициатива на Харьковщине теперь принадлежит украинским силам", — латвийский полковник

Для Украины играет на руку то, что страны Запада разрешили использовать их оружие для ударов по территории РФ, и ВСУ успешно используют эту возможность, считает Игорь Раев.

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Наступлением на Харьковщине армия РФ "выстрелила себе в ногу", но и Силы обороны прозевали наступление, правда впоследствии смогли стабилизировать ситуацию. Об этом сказал полковник запаса Национальных вооруженных сил Латвии и депутат Сейма Игорь Раев на LTV — полковник запаса НВС.

По его словам, ВСУ "проспали" наступление РФ на Харьковском направлении, что позволило ВС РФ быстро продвинуться в первую неделю. Однако украинцам удалось перебросить значительные силы на это направление, в результате чего наступление РФ притормозилось.

"По сути, можно даже сказать, что там инициатива теперь принадлежит украинским силам, потому что они имеют численное преимущество", — сказал Раев.

Он добавил, что для Украины играет на руку то, что страны Запада разрешили использовать их оружие для ударов по территории РФ, и ВСУ успешно используют эту возможность.

"Изначально то, что планировалось, это — не нападение на Харьков, и это — не операция по захвату Харькова. Там настолько мало сил, что им трудно удержать позиции, которые сейчас занимает российская армия. Но и на это нет гарантий, потому что украинцы там достаточно активны", — говорит полковник.

По его словам, разговоры о том, что РФ собрала на короне 300-тысячную армию пустые, поскольку это означает, что это может быть попытка российской армии выманить украинские силы с донецкого фронта и затем начать там наступление.

"Соответственно, если вы перебрасываете войска и у вас на линии фронта останется меньше сил. К сожалению, российская армия в нескольких местах понемногу продвигается вперед. Это, конечно, не очень хорошая картина. Поэтому, конечно, Украине нужны дополнительные резервы", — сказал Раев.

По его словам, именно Донецкое направление станет следующим основным направлением нападения РФ.

Напомним, что 6 июня сообщалось, что в Харьковской области оккупанты подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.