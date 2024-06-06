Поділиться технологіями і розвідданими: НАТО хоче розширити співпрацю з Україною, — ЗМІ

За словами журналістів, Альянс планує ділитися інформацією з Україною про можливості Росії в галузі радіоелектронної боротьби. Одна з цілей програми — допомогти Україні стати великим постачальником технологій після закінчення війни.

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НАТО планує розширити співпрацю з Україною в галузі оборонних технологій. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За словами журналістів, Альянс також планує ділитися інформацією про можливості Росії в галузі радіоелектронної боротьби.

Як розповів генерального секретаря НАТО Девід ван Віл, конфлікт підштовхнув Альянс до виділення більшої кількості ресурсів на стримування загрози у сфері кібербезпеки та відстеження російських військових технологій.

"Українці впроваджують інновації з дуже високою швидкістю", — сказав він.

Девід ван Віл також зазначив, що росіяни теж не дурні. Інновації на полі бою не є чимось статичним.

"Це більше схоже на шахи", — сказав він.

За словами ван Віла, угоду, яка вводить нові рамки для обміну інформацією, зокрема про ланцюжки постачання дронів, буде завершено до липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

У матеріалі йдеться, що одна з цілей програми — допомогти Україні стати великим постачальником технологій після закінчення війни. НАТО також хоче повторити деякі методи швидкого впровадження та розгортання технологій, які спостерігаються в Україні з початку війни.

Раніше повідомлялося, що у США прокоментували слова президента Джо Байдена, що Україні не обов'язково вступати до НАТО. Глава Білого дому вже давно дав зрозуміти, що на Київ чекають в Альянсі, але поки що не настав час, відповіли журналістам представники дипмісії Вашингтона при НАТО. При цьому союзники продовжують стежити за прогресом України і робота в цій сфері триває.