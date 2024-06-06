Україні було відомо про плани РФ атакувати Каховську ГЕС, однак не в таких масштабах

За словами директора Укргідроенерго Ігоря Сироти, вже тоді було очевидним, що росіяни хочуть замінувати обладнання та підірвати агрегати, щоб зробити станцію непрацюючою.

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Україні у вересні 2022 року стало відомо про наміри Росії замінувати і підірвати Каховську ГЕС, проте на той час ніхто не думав, що окупанти зруйнують повністю всю станцію. Про це в інтерв'ю "Ми – Україна" заявив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігоря Сироту.

Зокрема він розповів, що окупанти заздалегідь почали завозити вибухівку на Каховську ГЕС. Тому вже тоді було зрозуміло, що росіяни хочуть замінувати обладнання та підірвати агрегати, щоб зробити станцію непрацюючою.

"Ми думали, що побачивши контрнаступ ЗСУ, який відбувся тоді у Харкові та Херсоні, росіяни хочуть замінувати обладнання та підірвати агрегати, щоб нам залишилась непрацююча станція. Проте ми ніколи не могли подумати, що вони дійдуть до такого маразму, щоб підірвати повністю всю станцію. Це взагалі не вкладається ні у які рамки, і неможливо зрозуміти їх мотиви", — зазначив Сирота.

Нагадаємо, 2 липня 2023 року глава Офісу президента України Андрій Єрмак показав, який вигляд має Дніпро в районі Дніпровської гідроелектростанції після підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС.

Також 12 червня 2023 року генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що експерти знайшли нові непрямі докази того, що греблю Каховської ГЕС підірвали російські військові.