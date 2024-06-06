Украине было известно о планах РФ атаковать Каховскую ГЭС, однако не в таких масштабах

По словам директора Укргидроэнерго Игоря Сироты, уже тогда было очевидным, что россияне хотят заменить оборудование и взорвать агрегаты, чтобы сделать станцию неработающей.

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Украине в сентябре 2022 года стало известно о намерениях России заминировать и взорвать Каховскую ГЭС, однако в то время никто не думал, что оккупанты разрушат полностью всю станцию. Об этом в интервью "Мы — Украина" заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игоря Сироту.

В частности он рассказал, что оккупанты заранее начали завозить взрывчатку на Каховскую ГЭС. Поэтому уже тогда было понятно, что россияне хотят заменить оборудование и взорвать агрегаты, чтобы сделать станцию неработающей.

"Мы думали, что увидев контрнаступление ВСУ, которое состоялось тогда в Харькове и Херсоне, россияне хотят заминировать оборудование и взорвать агрегаты, чтобы нам осталась неработающая станция. Однако мы никогда не могли подумать, что они дойдут до такого маразма, чтобы взорвать полностью всю станцию. Это вообще не укладывается ни в какие рамки, и невозможно понять их мотивы", — отметил Сирота.

Напомним, 2 июля 2023 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак показал, как выглядит Днепр в районе Днепровской гидроэлектростанции после подрыва российскими войсками дамбы Каховской ГЭС.

Также 12 июня 2023 года генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что эксперты нашли новые косвенные доказательства того, что плотину Каховской ГЭС взорвали российские военные.