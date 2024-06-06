Бойовики "Хезболли" вперше уразили "Залізний купол", але є нюанс (відео)

Удар завдавався протитанковим ракетним комплексом Almas, який є копією ізраїльського Spike. Проте нюанс в тому, що це була не реальна пускова.

Related video

В Ізраїлі бойовики "Хезболли" заявили про ураження транспортно-пускової установки від ЗРК "Залізний купол". Про це повідомляє телеграм-канал терористів.

Угруповання показало відео застосування ПТРК Almas по одну із військових обʼєктів Ізраїлю. Заявляється, що атака відбулася на північному кордоні країни з території Лівану поблизу Рамот Нафталі. Бойовики стверджують, що ураження було ефективним, але в ЦАХАЛ стверджують, що їм не відомо про втрати ЗРК "Залізний купол".

Макет, а не реальна пускова

Бойовики могли уразити макет від ЗРК, бо транспортно-пускова установка не мала антени звʼязку пускової з командним пунктом, а після ураження не відбулося детонації. До того ж місцеві не повідомляли про вибухи. Також гідравлічна система підйому пускових контейнерів із ракетами та саме шасі значно відрізняються від оригіналу.

Ліворуч кадр із відео, а праворуч - реальна установка "Залізного куполу"

Пускова "Залізного купола" була замаскована та частково закрита від можливих ударів у горизонтальній площині бетонними панелями, що, однак, не допомогло від атаки у верхній півсфері.

Удар відбувався іранський ПТРК Almas, який діє за принципом "вистрілив-забув", але є можливість ручного керування після пострілу. Він вважається копією ізраїльського ПТРК Spyke. Передача даних відбувається шляхом використання оптико-волоконної лінії звʼязку між ракетою та пусковою. Вона оснащена тандемною бойовою частиною, що розташована за модулем ГСН у носовій частині. Максимальна дальність ураження складає близько 8 км.

Нагадаємо, 9 квітня морська версія "Залізного купола" вперше здійснила перехоплення безпілотників.

Раніше ЗМІ писали, що Rheinmetall пропонує країнам ЄС створити аналог "Залізного купола".