Бойовики "Хезболли" вперше уразили "Залізний купол", але є нюанс (відео)
Удар завдавався протитанковим ракетним комплексом Almas, який є копією ізраїльського Spike. Проте нюанс в тому, що це була не реальна пускова.
В Ізраїлі бойовики "Хезболли" заявили про ураження транспортно-пускової установки від ЗРК "Залізний купол". Про це повідомляє телеграм-канал терористів.
Угруповання показало відео застосування ПТРК Almas по одну із військових обʼєктів Ізраїлю. Заявляється, що атака відбулася на північному кордоні країни з території Лівану поблизу Рамот Нафталі. Бойовики стверджують, що ураження було ефективним, але в ЦАХАЛ стверджують, що їм не відомо про втрати ЗРК "Залізний купол".
Макет, а не реальна пускова
Бойовики могли уразити макет від ЗРК, бо транспортно-пускова установка не мала антени звʼязку пускової з командним пунктом, а після ураження не відбулося детонації. До того ж місцеві не повідомляли про вибухи. Також гідравлічна система підйому пускових контейнерів із ракетами та саме шасі значно відрізняються від оригіналу.
Пускова "Залізного купола" була замаскована та частково закрита від можливих ударів у горизонтальній площині бетонними панелями, що, однак, не допомогло від атаки у верхній півсфері.
Удар відбувався іранський ПТРК Almas, який діє за принципом "вистрілив-забув", але є можливість ручного керування після пострілу. Він вважається копією ізраїльського ПТРК Spyke. Передача даних відбувається шляхом використання оптико-волоконної лінії звʼязку між ракетою та пусковою. Вона оснащена тандемною бойовою частиною, що розташована за модулем ГСН у носовій частині. Максимальна дальність ураження складає близько 8 км.
Нагадаємо, 9 квітня морська версія "Залізного купола" вперше здійснила перехоплення безпілотників.
Раніше ЗМІ писали, що Rheinmetall пропонує країнам ЄС створити аналог "Залізного купола".