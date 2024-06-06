У Раді розповіли, скільки кожна частина ЗСУ щомісяця витрачає дронів
Нардеп та волонтер Руслан Горобенко пояснив, що, оскільки дронів багато не буває, їх постійно доводиться завозити на фронт через недоукомплектування ними бригад.
Одна військова частина кожного місяця використовує і втрачає внаслідок бойових завдань від 100 до півтори тисячі БПЛА. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів народний депутат засступник голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин та волонтер Руслан Горбенко.
"Зараз ми можемо сказати, що близько 60% від потреб військових у дронах вдалося забезпечити, 30% з яких — допомога волонтерів. Варто також відзначити винахідливість наших хлопців на фронті, які з кількох дронів, що не працюють, можуть зібрати той, що надалі знищуватиме ворога, а також тих воїнів та інженерів, які розробляють нові моделі ударних безпілотників, дронів-камікадзе", — акцентував нардеп.
Водночас депутат висловився про створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка, серед іншого, вивчить питання використання коштів бюджету, спрямованих на виготовлення і закупівлю БПЛА. Горбенко навів як приклад ситуацію, коли 26 тисяч дронів перебували на складі і не доїхали до фронту.
"При тому, що безпілотників на фронті багато не буває. З початку великої війни ми регулярно возимо допомогу на фронт, спілкуємося з військовими. Жодного разу ми ще не чули, що бригади повністю укомплектовані дронами", — сказав депутат.
Нагадаємо, шо 6 червня військовослужбовці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили дві самохідні артилерійські установки (САУ) російських загарбників за допомогою FPV-дронів.
Крім того, 17 травня повідомлялося, що у Російській Федерації розробили новий безпілотник літакового типу "Стріла", який, як повідомляється, може вражати об'єкти в глибині фронту.