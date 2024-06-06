В Раде рассказали, сколько каждая часть ВСУ ежемесячно тратит дронов

Нардеп и волонтер Руслан Горобенко объяснил, что, поскольку дронов много не бывает, их постоянно приходится завозить на фронт из-за недоукомплектования ими бригад.

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Одна воинская часть каждый месяц использует и теряет в результате боевых задач от 100 до полутора тысяч БПЛА. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений и волонтер Руслан Горбенко.

"Сейчас мы можем сказать, что около 60% от потребностей военных в дронах удалось обеспечить, 30% из которых — помощь волонтеров. Стоит также отметить изобретательность наших ребят на фронте, которые из нескольких неработающих дронов могут собрать тот, который в дальнейшем будет уничтожать врага, а также тех воинов и инженеров, которые разрабатывают новые модели ударных беспилотников, дронов-камикадзе", — акцентировал нардеп.

В то же время депутат высказался о создании в Верховной Раде временной следственной комиссии (ВСК), которая, среди прочего, изучит вопрос использования средств бюджета, направленных на изготовление и закупку БПЛА. Горбенко привел в пример ситуацию, когда 26 тысяч дронов находились на складе и не доехали до фронта.

"При том, что беспилотников на фронте много не бывает. С начала большой войны мы регулярно возим помощь на фронт, общаемся с военными. Ни разу мы еще не слышали, что бригады полностью укомплектованы дронами", — сказал депутат.

Напомним, что 6 июня военнослужащие 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили две самоходные артиллерийские установки (САУ) российских захватчиков с помощью FPV-дронов.

Кроме того, 17 мая сообщалось, что в Российской Федерации разработали новый беспилотник самолетного типа "Стрела", который, как сообщается, может поражать объекты в глубине фронта.