СБУ за останні 2 місяці уразила нафтопереробні потужності Росії, які приносять ворогові 55% експортної виручки

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Центр спеціальних операцій "Альфа", який входить до складу Служби безпеки України, уразив частину нафтопереробних потужностей Росії, які приносили до бюджету країни 55% валютної виручки.

Про це на першому щорічному "Саміті Свободи США — Україна", що проходить у Вашингтоні та співорганізатором якого є Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), заявив один із керівників спецпризначенців СБУ (ім'я приховано з міркувань безпеки), передає "Еспресо.TV".

"За останні два місяці уражено, зокрема, багато нафтопереробних потужностей РФ, завдяки чому ми на третину скоротили експорт нафтопродуктів, а це 55% ворожої військової виручки. Це валютна виручка від експорту нафтопродуктів", — повідомив він.

Також протягом 2023 року центр спецоперацій СБУ знищив понад 500 російських танків.

"Центр спеціальних операцій "Альфа" активно використовує дрони для ураження російської техніки та живої сили. Протягом 2023 року було ліквідовано понад 500 російських танків", — сказав спецпризначенець, додавши, що це були танки Т-90 і T-90M, вартість яких — понад 5 мільйонів доларів за кожну одиницю.

Водночас він зазначив, що цього досяг доволі невеликий спецпідрозділ: "Такі цифри є дуже великими для такої невеликої кількості особового складу".