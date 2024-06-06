"Врятуєте свій народ": Зеленський тепло поспілкувався з ветераном висадження в Нормандії (відео)

Ветеран, прикутий до інвалідного крісла, сказав, що молиться за президента України. Джо Байден у своїй промові на церемонії порівняв вторгнення російських військ в Україну з Францією, окупованою нацистами.

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Президент України Володимир Зеленський 6 червня, у день, коли відзначали 80-ту річницю висадження союзників у Нормандії, зустрівся з ветераном армії США. Про це повідомляє Newsweek.

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Колишній військовослужбовець, який зараз прикутий до інвалідного візка, потиснув руку Зеленському і сказав: "Ви рятівник свого народу. Ви мій герой".

Президент відповів: "Ні, ні, це Ви врятували Європу. Ви наш герой".

Потім ветеран, ім'я якого з'ясувати не вдалося, додав, що молиться за Зеленського. Офіційний транслятор церемонії показав зустріч із ветераном на Омаха-Біч.

За словами журналістів Newsweek, запрошення Зеленського на церемонію з боку президента Франції Еммануюеля Макрона було символічним жестом.

"Дякую народу України за їхню мужність", — сказав Макрон, звертаючись до президента США Джо Байдена, короля Чарльза III, прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака і британського прем'єра Джастіна Трюдо. Кожна з цих країн виділила війська, які висадилися на пляжах Нормандії 6 червня 80 років тому.

Байден у своїй промові на церемонії порівняв вторгнення РФ в Україну з Францією, окупованою нацистами.

"Сьогодні демократія в більшій небезпеці по всьому світу, ніж це було в будь-який інший час після Другої Світової війни", — сказав президент.

На церемонії не було російської делегації, але на святкуванні 70-річчя висадки в Нормандії представники РФ все ж були.

Французький президент відмахнувся від заяв РФ про те, що Франція не оцінила внесок, який Радянський Союз зробив у боротьбу з нацистською Німеччиною, вказавши на вторгнення російських військ в Україну.

Нагадаємо, що Джо Байден 6 червня заявив, що Україна зазнала вторгнення тирана, який прагне до домінування.

Також повідомлялося, що Зеленський у Нормандії заявив, що сподівається на висадку десанту в Україні.