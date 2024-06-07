Створюють серйозну больову точку: у ЗСУ розповіли про плани ЗС РФ під Куп'янськом

За словами українського військовослужбовця Віктора Петровича, противник другий місяць намагається штурмувати позиції Сил оборони, однак жодних успіхів не досягає. Зараз окупанти хочуть відволікти бійців ЗСУ з інших напрямків.

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Російські окупанти активно діють по всій лінії фронту і Куп'янський напрямок не є винятком. Противник там намагається створити больову точку для українських захисників. Деталями про це поділився військовослужбовець 77-ї окремо аеромобільної бригади Віктор Петрович у коментарі "Еспресо.TV".

За його словами, незважаючи на дії ЗС РФ, Сили оборони не дають їм здійснити свої плани і відбивають усі атаки. На Куп'янському напрямку фіксуються постійні штурми з боку росіян.

"Наразі ворог активний у смузі відповідальності нашої бригади — це район Стельмахівки. Вже другий місяць росіяни штурмують нас. Противник певний час накопичує сили, а поки накопичуються сили, то він зменшує штурми. Тобто більше працює малими групами, піхотою, використовуючи менше бронетехніку", — заявив Віктор Петрович.

У ЗСУ розповіли, що задумали ЗС РФ на Куп'янському напрямку Фото: deepstatemap.live

Відповідно, продовжує боєць ЗСУ, щойно противнику вдається накопичити ресурси, вони одразу відправляють їх на штурм. Це може бути 8-10 одиниць техніки, яка відразу ж намагається атакувати позиції ЗСУ. Використовується як десант, так і танки.

Така тактика противника спрямована на те, щоб створити больову точку на Куп'янському напрямку і відвернути українських захисників з інших ділянок фронту.

"Росіяни хочуть створити на нашому напрямку серйозну больову точку, куди треба заводити підкріплення і додаткові ресурси, щоб утримати фронт. Але наші військовослужбовці не дають ворогу втілити його план, відбиваючи всі атаки", — підсумував Віктор Петрович.

Нагадаємо, 5 червня повідомлялося, що ЗС РФ створили складну ситуацію під Куп'янськом і намагаються прорватися з двох напрямків, про що заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Сили оборони зможуть протриматися, якщо їм буде надано дві речі — достатню кількість боєприпасів і резерви.