"Це натяк": Росія перекинула свої ракетоносії в Азовське море, — Братчук (відео)

За даними Української добровольчої армії "Південь", в Азовській акваторії перебувають сім російських кораблів. Залп може сягати 24 ракет "Калібр".

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Російським окупантам неспокійно в захопленому Криму, і це змушує ворога змінювати тактику. Деталями в ефірі телемарафону 8 червня поділився речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Порт Новоросійськ став "худішим", тому що звідти пішли російські кораблі", — повідомив він.

Військовий проінформував, що нині в Азовській акваторії перебувають сім ворожих суден, три з них — ракетоносії. Він попередив, що загальний залп може складати 24 крилаті ракети морського базування типу "Калібр".

"Я давно не пам'ятаю, щоб російські кораблі чи ракетоносії ховалися саме в Азовському морі", — підкреслив Братчук.

Він припустив, що до такого кроку РФ могли підштовхнути два фактори — прагнення посилити азовську складову щодо оборони фронту на півдні та намагання сховати кораблі від можливих ударів ЗСУ.

"Власне, Азовське море — воно менше, воно більш закрите. Це натяк, це не анонс", — додав речник.

Коментар Сергія Братчука (про ракетоносії в Азовському морі — з 29:55)

Нагадаємо, до кінця 2024 року Росія розраховує поповнити свій флот на три малі ракетні кораблі. У Defense Express пояснили, чи становитимуть вони небезпеку для України.

Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук 27 травня повідомив, що РФ перекидає три кораблі з Чорного моря до нового пункту базування. Військовий відповів, чи є ймовірність запуску "Калібрів" по Україні з Середземного моря.