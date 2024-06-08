Обіцяв допомогти ухилянту: українця зобов'язали задонатити 100 тисяч на ЗСУ

Миколаївець спробував заробити на ухилянті, залучивши до схеми юриста. Отримавши частину обіцяних грошей, чоловік опинився на лаві підсудних.

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Чоловіка, який намагався заробити на порушнику закону про мобілізацію в Україні, змусили переказати гроші на підтримку війська. Деталями 7 червня поділилась пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

Мобілізація в Україні: що скоїв ухилянт

На лаві підсудних опинився 24-річний мешканець Миколаєва. У січні 2024 року він перебував у кабінеті одного з медзакладів міста і пообіцяв 28-річному чоловіку ухилитись від мобілізації в Україні.

Ухилянт мав заплатити за "послугу" 12 тисяч доларів (понад 482 тисячі гривень за актуальним курсом). За це обвинувачений обіцяв вплинути на членів ВЛК та працівників ТЦК. Задумувалось, що порушника закону про мобілізацію в Україні визнають непридатним до служби та виключать з військового обліку.

За кілька днів миколаївець скерував чоловіка до адвоката, якому той мав передати першу частину суми. Юрист, який не знав про схему, отримав 8 тисяч доларів (321 600 гривень).

Мобілізація в Україні: що вирішив суд

Обвинувачений та прокурор уклали угоди, яку затвердив суд. Відповідно до неї житель Миколаєва повністю визнав свою вину.

Чоловіка оштрафували на 310 тисяч гривень. Окрім того, його зобов’язали впродовж місяця відшкодувати витрати на експерта й задонатити на ЗСУ 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів Фокусу, як каратимуть порушників правил військового обліку та закону про мобілізацію в Україні.

Київський суд вперше за час повномасштабної війни призначив максимальне покарання за ухилення від мобілізації в Україні. Засуджений проігнорував повістку і заявив, що служити в ЗСУ не збирається.