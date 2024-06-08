Обещал помочь уклонисту: украинца обязали задонатить 100 тысяч на ВСУ

Николаевец попытался заработать на уклонисте, привлекши к схеме юриста. Получив часть обещанных денег, мужчина оказался на скамье подсудимых.

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Мужчину, который пытался заработать на нарушителе закона о мобилизации в Украине, заставили перевести деньги на поддержку войска. Деталями 7 июня поделилась пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Мобилизация в Украине: что совершил уклонист

На скамье подсудимых оказался 24-летний житель Николаева. В январе 2024 года он находился в кабинете одного из медучреждений города и пообещал 28-летнему мужчине уклониться от мобилизации в Украине.

Уклонист должен был заплатить за "услугу" 12 тысяч долларов (более 482 тысяч гривен по актуальному курсу). За это обвиняемый обещал повлиять на членов ВВК и работников ТЦК. Задумывалось, что нарушителя закона о мобилизации в Украине признают непригодным к службе и исключат из воинского учета.

Через несколько дней николаевец направил мужчину к адвокату, которому тот должен был передать первую часть суммы. Юрист, который не знал о схеме, получил 8 тысяч долларов (321 600 гривен).

Мобилизация в Украине: что решил суд

Обвиняемый и прокурор заключили соглашение, которое утвердил суд. Согласно ему житель Николаева полностью признал свою вину.

Мужчину оштрафовали на 310 тысяч гривен. Кроме того, его обязали в течение месяца возместить расходы на эксперта и задонатить на ВСУ 100 тысяч гривен.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин рассказал Фокусу, как будут наказывать нарушителей правил воинского учета и закона о мобилизации в Украине.

Киевский суд впервые за время полномасштабной войны назначил максимальное наказание за уклонение от мобилизации в Украине. Осужденный проигнорировал повестку и заявил, что служить в ВСУ не собирается.