Румуни вирішили модернізувати вітчизняний танк TR-85: що поліпшать у старому ОБТ

Програма модернізації передбачає заміну електроніки та системи управління вогнем, поліпшення приладів спостереження, а також оновлення систем зв'язку.

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Румунські зброярі вирішили провести комплексну модернізацію вітчизняних танків TR-85M1 "Bizonul", які випускалися до 2009 року. Наразі планується модернізувати 108 машин TR-85 до стандарту TR-85M1R. Про це 9 червня повідомив польський ресурс Defence 24.

Автори публікації пишуть, що незважаючи на членство у Варшавському договорі, Румунія впродовж багатьох років прагнула до військової незалежності, розробляючи свої власні модифікації радянських базових танків.

Особливо успішною виявилася модернізація сімейства Т-54/Т-55, що призвело до створення таких танків, як TR-580, TR-77-580 і TR-85. У рамках цієї програми було вироблено близько 600 машин.

"Не зовсім зрозуміло, чи будуть модернізовані тільки машини варіанту TR-85M1, або ж і ті TR-85, які залишилися на озброєнні батальйону", — зазначає видання.

Технічні аспекти модернізації

Програма модернізації охоплює:

заміну електроніки та системи управління вогнем — нова система управління вогнем буде більш точною і надійною, забезпечуючи краще наведення на ціль;

оновлення електричної системи та стабілізації — модернізована стабілізація баштової системи та основного озброєння підвищить бойові можливості танка;

поліпшення приладів спостереження та цілевказівки — оснащення сучасною тепловізійною камерою для навідника значно поліпшить здатність виявляти та вражати цілі в будь-який час доби;

оновлення систем зв'язку — нові системи зв'язку забезпечуватимуть безпечний, зашифрований зв'язок, що відповідає сучасним вимогам.

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