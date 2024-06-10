Кожен третій: ЗМІ дізналися, скільки ув'язнених "вагнерівців" загинули під Бахмутом

Автори розслідування стверджують, що загалом їм вдалося знайти дані про 48 366 росіян, яких з виправних колоній повезли на Донбас. Також звіти з бухгалтерії показують, що родичам загиблих виплатили майже 108 мільярдів рублів.

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У боях за Бахмут на Донеччині загинув кожен третій ув'язнений, якого завербувала свого часу ПВК "Вагнер" для участі в бойових діях. Про це йдеться в розслідуванні "Медіазони" та "Русской службы Би-би-си".

Відомо, що за весь час приватна військова компанія, яка належить нібито загиблому 2023 року Євгену Пригожину, завербувала 48 366 росіян із колоній. Цю інформацію журналісти отримали з внутрішньої документації ПВК, яка стосується виплат сім'ям загиблих ув'язнених.

Процес вербування: деталі від розслідувачів

Цей процес у ПВК "Вагнер" мав окрему назву — "проект 42174" або "проект К". Ув'язненим росіянам пропонували півроку взяти участь у бойових діях в Україні, після чого їм обіцяли помилування, зняття судимостей, хорошу зарплату, а також виплати родичам у тому разі, якщо майбутній боєць загине.

Після того, як засуджені підписували контракт, то їм видавали жетон з особистим номером такого формату: Кххх-хххх. Перше число означало колонію, а друге — номер завербованого.

Перший, хто погодився поїхати воювати в Україну, діляться журналісти, отримав жетон "К1-001" із позивним "ГДР". Сталося це 1 липня 2022 року в ВК-7 Яблунівка в Ленінградській області. У результаті він загинув, а ім'я невідоме.

Останній випадок вербування датується 7 лютого 2023 року (К616, ЛІУ-42 Ленінськ-Кузнецький, Кемеровська область).

Автори розслідування встановили 341 колонію з 501, яка згадується в таких жетонах. З них — 227 колоній суворого режиму, 75 колоній загального режиму і 28 колоній особливого режиму.

У результаті, коли вдалося скласти суму всіх відомих номерів, журналісти отримали 48 366 осіб. Сам Євген Пригожин також говорив, що по колоніях вдалося зібрати близько 50 тисяч осіб.

Битва за Бахмут: чим усе закінчилося для росіян

Відомо, що більшість із бійців ПВК "Вагнер" загинули в боях за Бахмут, яку ще називали "бахмутська м'ясорубка". Євген Пригожин заявляв, що бої почалися 8 жовтня 2022 року, проте журналісти "Медіазона" та "Русская служба Би-би-си" рахували з 15 липня 2022 року, адже саме в цей день загинув перший завербований.

20 травня 2023 року голова ПВК "Вагнер" заявив, що місто на Донбасі перейшло під контроль Росії, однак і тут журналісти назвали свою дату — 6 червня 2023 року. Цього дня "вагнерівці" втратили лише одну людину.

"Таким чином, битва за Бахмут тривала 327 днів. За цей час ПВК "Вагнер" втратила загиблими щонайменше 19 547 осіб. З них 17 175 були ув'язненими, а решта 2 372 — добровільними найманцями. Якщо прийняти часові межі, визначені Пригожиним, то кількість загиблих скоротиться до 18 329 осіб. Загалом із "бахмутської м'ясорубки" не повернувся кожен третій ув'язнений — 35,5%, якщо рахувати кількість завербованих за бухгалтерією ПВК "Вагнер", — стверджують автори розслідування.

Виплати загиблим: повна сума

У матеріалі зазначено, що ПВК "Вагнер" виплатила родичам загиблих під Бахмутом майже 108 мільярдів рублів. Кожна сім'я отримала по 5 мільйонів компенсації, а також додатково 300 тисяч на організацію похорону. Родичам завербованих ув'язнених було виплачено 92 530 288 000 (27 759 086 400 гривень, — ред.) рублів, а сім'ям звичайних найманців — 15 389 773 000 рублів (4 616 931 900 грн, — ред.).

Сам Євген Пригожин в одному зі своїх інтерв'ю, згадують журналісти, говорив про 20% загиблих завербованих росіян.

Нагадаємо, 17 квітня повідомлялося, яка тривалість життя на фронті завербованих засуджених ЗС РФ. У розслідуванні ВВС йшлося про те, що виживають лише 25%. Аналіз зібраних даних показує, що втрати вагнерівців розподілені більш-менш рівномірно. А ось ув'язнені, які воювали в підрозділах Міноборони, гинули незабаром після приїзду на фронт.