Частина підпорядкована ЗС РФ: у ГУР розповіли, що стало з ПВК "Вагнер"

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, ті "вагнерівці", які уклали угоду з Міноборони РФ чи Росгвардією, продовжують свою службу або в армії країни-агресора, або в інших приватних компаніях.

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Усі підрозділи приватної військової компанії "Вагнер" були переформатовані. Зараз одна частина підпорядкована Збройним силам Російської Федерації, а інша приєдналася до аналогічних приватних компаній. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у інтервʼю для "РБК-Україна".

За його словами, наразі в Росії створено багато так званих приватних військових компаній, які знаходяться і під контролем Міністерства оборони Росії, і під контролем Росгвардії.

Окрім того, Скібіцький розповів, що ті "вагнерівці", які уклали угоду з Міністерством оборони чи Національною гвардією Росії, продовжують свою службу або в армії країни-агресора, або в інших приватних компаніях.

"Також відбулося переформатування групи "Вагнера" в інших країнах, де вони були залучені, насамперед в Африці, на Близькому Сході — в Сирії, в Лівії", — уточнив представник ГУР.

Він зазначив, що наразі у відповідних країнах ПВК "Вагнер", як такого, вже не існує.

"Там діють інші приватні військової кампанії. Вони контролюються російським Міністерством оборони", — зауважив Скібіцький.

Нагадаємо, 10 січня в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" повідомили, що ПВК "Вагнер" і надалі продовжує залишатися в Білорусі. Ще минулого місяця бойовики продовжували тренувати білоруських військовослужбовців.

Також на початку грудня повідомлялося, що в Україну прибули нові добровольці "Російського добровольчого корпусу", серед них також є ветерани приватної військової компанії "Вагнер".