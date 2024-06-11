Мобілізація в Україні: як підібрати вакансії у ЗСУ на порталі Міноборони

Українці отримали можливість обрати посаду у лавах Сил оборони на спеціальному порталі, який називається "Будь собою". В Міноборони впевнені, що портал допоможе громадянам відшукати своє місце в армії.

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Міністерство оборони України оголосило про початок нового онлайн-проєкту, на якому зібрані вакансії у ЗСУ. Проєкт називається "Будь собою" і стосується усіх громадян, які вирішили самостійно відгукнутись на військову посаду. Про те, як підібрати нову професію у лавах українського війська, розповіли на сторінці Facebook оборонного відомства.

Вакансії у ЗСУ при мобілізації

Пресслужба Міноборони повідомила про портал army.gov.ua, на якому зібрані вакансії у ЗСУ. Наголошується, що за допомогою цього інструменту кожен охочий зможе самостійно обрати шлях, щоб долучитись до Сил оборони.

У короткому дописі немає детальної інформації про роботу проєкту "Будь собою". Натомість є відео, у якому показують, як кухар став артилеристом.

Вакансії у ВСУ - відео про проєкт "Будь собою" Міноборони України

Рекрутинг у ЗСУ

На порталі проєкту Міноборони вказується, що українці-добровольці мають два шляхи до війська. Перший шлях — через центри рекрутингу, які пропонують вакансії у ЗСУ. Адреси центрів вказані на спеціальній сторінці порталу. Другий — надіславши відгук на вакансію і своє резюме співробітникам служби працевлаштування, яка є партнером відомства — Lobby.

Перша сторінка порталу показує рядок пошуку та чотири групи фільтрів, які допоможуть підібрати вакансії у ЗСУ за наступними критеріями:

за родом військ — це можуть бути підрозділи у складах Сухопутних, Морських, Повітряних сил, або у Національній гвардії, або у Національній поліції, або в ГУР, або у СБУ, або у Міноборони України тощо. Загальна кількість можливих варіантів вибору військ — 22 позиції;

за спеціальністю — можна обрати вакансії у ЗСУ у сфері ІТ, чи РЕБ, чи в артилерії, чи для БПЛА, чи для роботи у штабі, чи в медицині, чи пресслужбі. На порталі пропонують 22 категорії і навіть категорію "Інше", до якої потрапили кухарі та пожежники;

за званнями — для рядових, сержантів або офіцерів;

за можливістю переведення в інший підрозділ.

Вакансії у ЗСУ - як обрати посаду у лавах Сил оборони у проєкті "Будь собою" Фото: Скриншот

Які вимоги до військових посад у ЗСУ

Пошукова система, яку пропонує Міноборони, не поділяє посади за статтю (зазначимо, в Україні такий поділ заборонений). Тобто неможливо відшукати позицію "вакансії у ЗСУ для жінок". Також немає пошук за населеним пунктом — не передбачено обрання, наприклад, Києва, Харкова чи Львова як місця служби.

Зайшовши в опис, можна побачити список вимог до тих, кого хочуть бачити у підрозділах Сил оборони. Наприклад, для командира автомобільного відділення в ГУР Міноборони необхідно мати звання молодший сержант та відповідну професійно-технічну освіту. В іншій вакансії у ЗСУ — для офіцера пресслужби — вік претендента має певні обмеження (від 22 до 40 років) та є низка вимог щодо досвіду роботи, знання іноземної мови, відсутність родичів у РФ та ін.

Вакансії у ЗСУ - які вимоги для роботи в ГУР Міноборони Фото: Скриншот Вакансії у ЗСУ - які вимоги для пресофіцера у війську Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус розповідав про найпопулярніші вакансії у ЗСУ. На перших місцях — водії, механіки та стрільці, також є потреба у бойових медиках та оператор БПЛА. Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець на початку травня пояснив, що у Силах оборони є 2 тисячі вільних посад, на які можна влаштуватись через центри рекрутингу.

Нагадуємо, народний депутат і член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський уточнив особливості призову чоловіків, які прийшли до терцентрів комплектування самостійно або отримавши повістку.