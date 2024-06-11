Куп'янський мер-колаборант Геннадій Мацегора помер у РФ після скоєного замаху

Про смерть зрадника на своїй сторінці у соцмережі повідомила його мати Людмила Мецегора.

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Помер зрадник України, мер-колаборант Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора. Про це на своїй сторінці повідомила Людмила Мацегора, мати соратника окупантів.

У своєму дописі жінка назвала Геннадія улюбленим сином, чоловіком і батьком, а датою його смерті Людмила Мацегора вказала 10 травня 2024 року. Примітно, що публікація зроблена 11 червня, тому, вірогідно, вона мала на увазі, що колаборант помер 10 червня.

Замах на Геннадія Мацегору

7 червня у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили про скоєння у російському місті Старий Оскол замаху на мера-колаборанта Куп'янська Геннадія Мацегору. При цьому у відомстві наголосили, що попри те, що чоловік вижив, його стан оцінюється як критичний.

"Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на концерт Кобзона. Стан зрадника українського народу — критичний", — зазначалося у повідомленні ГУР. При цьому там не надали жодних інших деталей про замах.

Що відомо про діяльність Геннадія Мацегори

Представники української розвідки нагадали, що Мацегора обіймав посаду мера Куп'янська від забороненої партії ОПЗЖ. Після приходу російських окупантів в місто він добровільно пішов на співпрацю з ними.

"У червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив. Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Бєлгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта", — пояснили в ГУР.

Нагадаємо, в листопаді українська спецслужба ліквідувала іншого колаборанта з окупаційної адміністрації Харківської області. Йдеться про Олександра Слісаренка.

12 травня стало відомо, що Служба безпеки України відшукала та затримала колаборанта з Харківщини, який після звільнення регіону від російської окупації тривалий час переховувався від правосуддя.

Крім того, 28 березня повідомлялося, що представник одного з департаментів Київської обласної військової адміністрації прагнув стати капеланом у Десантно-штурмових військах, щоб передати розвідувальні дані та місця дислокації українських військ російським спецслужбам.