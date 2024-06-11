ЗС РФ стягнули 4 батальйони на Харківщині та намагаються відбити втрачені позиції, — замкомбата

Російські окупанти вже не планують наступати, натомість намагаються хоча б втримати захоплені території, говорить Олесь Маляревич.

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ЗС РФ на Харківщині зосередили 4 батальйони, намагаються закріпитися і відбити втрачені позиції. Про це в коментарі "Еспресо" 11 червня повідомив заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич.

За його словами, росіяни намагаються тиснути на цій ділянці фронту, але наступальний запал в них знизився, тож вони щосили намагаються втриматися на захопленій території.

"Протягом травня ситуація була стабілізована. Останні кілька днів Сили оборони вчиняли ударно-штурмові дії, щоб покращити стан та положення. Була повернута невелика частина територій, мова йде про район біля населеного пункту Глибоке. Зараз ворог намагається закріпитися та підтягує резерви, щоб втримати захоплені території. Тобто наразі питання стоїть так, що росіяни вже планують втримати ці території, а не захопити інші", — сказав Маляревич.

Він додав, що в район Вочанска ЗС РФ підтягнули мотострілецький полк.

"Це майже 4 батальйони, щоб поновити втрачені позиції. Зараз росіяни намагаються це робити, штурмуючи Вовчанськ. По всій ділянці фронту тривають безперервні бої 24/7. ЗС РФ намагаються тиснути, щоб повернути втрачені території", — додав заступник комбата.

Нагадаємо, що 10 червня журналісти The Guardian описали ситуацію у Вовчанську як таку, що у місті боротьба продовжується за кожен будинок, а сам Вовчанськ нагадує міні-Сталінград XXI століття.

Також 3 червня повідомлялося, що ЗС РФ продовжували наступ на Харківщині сподіваючись взяти під контроль прикордонний Вовчанськ. Втім, противник замість успіхів отримав втрати.