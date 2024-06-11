ВС РФ стянули 4 батальона на Харьковщине и пытаются отбить утраченные позиции, — замкомбата

Российские оккупанты уже не планируют наступать, зато пытаются хотя бы удержать захваченные территории, говорит Олесь Маляревич.

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ВС РФ на Харьковщине сосредоточили 4 батальона, пытаются закрепиться и отбить утраченные позиции. Об этом в комментарии "Еспресо" 11 июня сообщил заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич.

По его словам, россияне пытаются давить на этом участке фронта, но наступательный пыл у них снизился, поэтому они изо всех сил пытаются удержаться на захваченной территории.

"В течение мая ситуация была стабилизирована. Последние несколько дней Силы обороны совершали ударно-штурмовые действия, чтобы улучшить состояние и положение. Была возвращена небольшая часть территорий, речь идет о районе возле населенного пункта Глубокое. Сейчас враг пытается закрепиться и подтягивает резервы, чтобы удержать захваченные территории. То есть сейчас вопрос стоит так, что россияне уже планируют удержать эти территории, а не захватить другие", — сказал Маляревич.

Он добавил, что в район Вочанска ВС РФ подтянули мотострелковый полк.

"Это почти 4 батальона, чтобы восстановить утраченные позиции. Сейчас россияне пытаются это делать, штурмуя Волчанск. По всему участку фронта продолжаются непрерывные бои 24/7. ВС РФ пытаются давить, чтобы вернуть утраченные территории", — добавил заместитель комбата.

Напомним, что 10 июня журналисты The Guardian описали ситуацию в Волчанске как такую, что в городе борьба продолжается за каждый дом, а сам Волчанск напоминает мини-Сталинград XXI века.

Также 3 июня сообщалось, что ВС РФ продолжали наступление на Харьковщине надеясь взять под контроль пограничный Волчанск. Впрочем, противник вместо успехов получил потери.