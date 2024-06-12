14 населених пунктів знеструмлено: ЗС РФ атакували енергооб'єкт у Сумській області, деталі

За даними "Укренерго", на місце, яке постраждало від російських обстрілів, прибули фахівці, що мають ліквідувати наслідки в найкоротший термін і повернути електрику українцям.

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Російські окупанти в ніч на 12 червня атакували мирні міста України. Для цього вони використовували як ударні дрони, так і різне ракетне озброєння. В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після ворожого терору.

У Херсонській області під час вечірньої тривоги напередодні кілька енергооб'єктів вимкнулися. У зв'язку з цим у Херсоні пропадала електрика приблизно на 40 хвилин.

"Пізніше, вночі, під час огляду було виявлено пошкодження будівель та обладнання одного з енергооб'єктів. Споживачі не знеструмлювалися, тривають ремонтні роботи", — йдеться в повідомленні.

У Сумській області, під час атаки ворожих дронів-камікадзе, було пошкоджено один з енергооб'єктів. Знеструмилися 14 населених пунктів. Наразі тривають роботи над тим, щоб повернути жителям регіону електрику в найкоротші терміни.

До слова, у середу, 12 червня, продовжать діяти графіки погодинних відключень — з 15:00 до 23:00. Головною причиною таких обмежень, пишуть в "Укренерго", — наслідки ракетних ударів ЗС РФ по українських електростанціях.

"Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримання балансу в енергосистемі", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що під час нічної атаки українській протиповітряній обороні вдалося знищити 29 ворожих повітряних цілей. Йдеться про аеробалістичний "Кинджал", крилаті ракети Х-101/Х-555 і БПЛА Shahed. Пошкодження зафіксовано щонайменше у двох регіонах, також відомо про постраждалих.