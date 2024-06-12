14 населенных пунктов обесточены: ВС РФ атаковали энергообъект в Сумской области, детали

По данным "Укрэнерго", на место, которое пострадало от российских обстрелов, прибыли специалисты, которые должны будут ликвидировать последствия в кратчайшие сроки и вернуть электричество украинцам.

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Российские оккупанты в ночь на 12 июня атаковали мирные города Украины. Для этого они использовали как ударные дроны, так и различное ракетное вооружение. В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после вражеского террора.

В Херсонской области во время вечерней тревоги накануне несколько энергообъектов выключились. В связи с этим в Херсоне пропадало электричество примерно на 40 минут.

"Позже, ночью, при осмотре было обнаружено повреждение зданий и оборудования одного из энергообъектов. Потребители не обесточивались, продолжаются ремонтные работы", — говорится в сообщении.

В Сумской области, во время атаки вражеских дронов-камикадзе, был поврежден один из энергообъектов. Обесточились 14 населенных пунктов. Сейчас продолжаются работы над тем, чтобы вернуть жителям региона электричество в кратчайшие сроки.

К слову, в среду, 12 июня, продолжат действовать графики почасовых отключений — с 15:00 по 23:00. Главной причиной таких ограничений, пишут в "Укрэнерго", — последствия ракетных ударов ВС РФ по украинским электростанциям.

"Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня сообщалось, что в ходе ночной атаки украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 29 вражеских воздушных целей. Речь идет об аэробаллистическом "Кинжале", крылатых ракетах Х-101/Х-555 и БПЛА Shahed. Повреждения зафиксированы как минимум в двух регионах, также известно о пострадавших.