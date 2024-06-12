Під Вугледаром ЗС РФ намагаються захопити трасу на місто і вдарити по ЗСУ з тилу

На цій ділянці фронту росіяни постійно ідуть на штурми з використанням бронетехніки, але українські десантники намагаються знищувати ворожі підрозділи ще на підходах

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Російські окупанти кидають великі сили для того, щоб прорватися до траси на місто Вугледар на Донеччині на Курахівському напрямку. Про це розповів 12 червня АрміяTV представник пресслужби окремої десантно-штурмової Таврійської бригади з позивним "Орест".

"Ворог, як ошалілий, рветься до Парасковіївки, до села Костянтинівка у Мар’їнській громаді. Намагається захопити ці села, щоб вийти на трасу, яка веде до Вугледара і вдарити по тамтешньому угрупованню з тилу", — говорить "Орест".

За його словами, на цій ділянці фронту росіяни постійно ідуть на штурми з використанням бронетехніки, але українські десантники намагаються знищувати ворожі підрозділи ще на підходах. Напередодні бійці бригади знищили три танки й чотири БТР ворога.

"Кожен такий штурм для росіян, це два десятки загиблих і ще більше поранених. Але російське командування не зупиняється і постійно поповнює свої підрозділи новим "м’ясом", — розповів військовий.

Він додав, що у відбитті ворожих атак дуже добре себе показують українські оператори ударних дронів і оператори ПТРК.

Нагадаємо, що аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ намагаються реалізувати свою задачу виходу на трасу Вугледар-Водяне-Костянтинівка з метою подальшого просування та виходу в тил підрозділам Вугледарського угрупування Сил Оборони.