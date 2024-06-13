На Київщині добу не можуть загасити пожежу на підприємстві після атаки ЗС РФ (фото)
За даними ДСНС, до ліквідації наслідків російської атаки на Київську область залучені 249 рятувальників, майже сотня одиниць техніки та 4 пожежні потяги.
У Київській області понад добу рятувальники борються з пожежею на підприємстві, що сталася через ракетно-авіаційний удар Збройних Сил Російської Федерації по Україні вночі 12 червня. Про ситуацію станом на 7:00 ранку четверга, 13 червня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії", — йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, на місці працюють 249 рятувальників, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги.
Що відомо про атаку ЗС РФ на Київщину
Нагадаємо, у ніч проти 12 червня атакувала Україну крилатими ракетами і ударними безпілотниками. Українська протиповітряна оборона знищила 29 із 30 повітряних цілей ворога: одну аеробалістичну ракету типу Х-47М2 "Кинджал", чотири крилаті ракети типу Х-101/Х-555 та 24 БПЛА типу Shahed.
ППО працювала у Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій та Харківській областях.
Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що в області не було влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури, але повідомив про дві пожежі у двох районах внаслідок падіння уламків.
Також пошкоджені три будинки, один із них згорів вщент. Крім того, зафіксовано руйнування господарських приміщень, гаражів, складів одного з підприємств та АЗС.
За словами військового експерта Defence Express Івана Киричевського, для обстрілу Київщини російська армія застосовувала нову модифікацію ракети Х-101 із касетним спорядженням. Бойова частина ракети навіть після збиття може завдати значної шкоди.
Місцеві ЗМІ публікували фотографії суббоєприпасів від збитих ракет, які знайшли у Василькові та Глевасі.