На Киевщине сутки не могут потушить пожар на предприятии после атаки ВС РФ (фото)

По данным ГСЧС, к ликвидации последствий российской атаки на Киевскую область привлечены 249 спасателей, почти сотня единиц техники и 4 пожарных поезда.

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В Киевской области более суток спасатели борются с пожаром на предприятии, который произошел из-за ракетно-авиационного удара Вооруженных Сил Российской Федерации по Украине ночью 12 июня. О ситуации по состоянию на 7:00 утра четверга, 13 июня, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России", — говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, на месте работают 249 спасателей, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Что известно об атаке ВС РФ на Киевскую область

Напомним, в ночь на 12 июня атаковала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 29 из 30 воздушных целей врага: одну аэробаллистическую ракету типа Х-47М2 "Кинжал", четыре крылатые ракеты типа Х-101/Х-555 и 24 БПЛА типа Shahed.

ППО работала в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Харьковской областях.

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко заявил, что в области не было попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры, но сообщил о двух пожарах в двух районах в результате падения обломков.

Также повреждены три дома, один из них сгорел дотла. Кроме того, зафиксировано разрушение хозяйственных помещений, гаражей, складов одного из предприятий и АЗС.

По словам военного эксперта Defence Express Ивана Киричевского, для обстрела Киевщины российская армия применяла новую модификацию ракеты Х-101 с кассетным снаряжением. Боевая часть ракеты даже после сбивания может нанести значительный ущерб.

Местные СМИ публиковали фотографии суббоеприпасов от сбитых ракет, которые нашли в Василькове и Глевахе.