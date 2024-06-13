До 10 км: ЗС РФ мають плацдарм у районі Вовчанська, — майор запасу ЗСУ

За словами Петра Черника, не можна говорити, що противнику під час наступу вдалося захопити велику територію в Харківській області. Водночас недооцінювати росіян також не варто.

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Російські окупанти понад місяць тому розпочали так званий наступ у Харківській області, однак суттєвих успіхів досягти не змогли. Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Петро Черник в ефірі каналу "Київ 24" поділився деякими деталями про цей напрямок.

За його словами, якщо говорити про місто Вовчанськ, яке спробували зайняти росіяни, то там не фіксується великого плацдарму. Противник утримує невелику ділянку території, яка може становити близько 10 кілометрів.

"Я не бачу, щоб там розгортався по-справжньому великий плацдарм. Дійсно, діаметр 7-8 кілометрів, до 10, він є, але я б не сказав, що це якийсь дуже великий плацдарм", — заявив Петро Черник.

Військовий експерт розповів про ситуацію в районі Вовчанська Фото: DeepStateMAP

Водночас, військовий експерт вважає, що окупантів не можна недооцінювати, адже вони можуть ще спробувати продемонструвати, що на щось здатні. Зокрема статися це може перед самітом миру, який відбудеться у Швейцарії найближчими вихідними — 15-16 червня.

Ситуація в Харківській області — деталі від Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що станом на вечір середи, 12 червня, на Харківському напрямку за добу відбулося п'ять бойових зіткнень. Російські окупанти намагалися просунутися в деяких населених пунктах, але не мали жодного успіху. Йдеться про Липці, Вовчанськ та Тихе.

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 13. 9 атак закінчилися для ЗС РФ провалом, а в деяких населених пунктах, станом на вчорашній вечір, тривали бої. У Генштабі при цьому заявили, що ситуація контрольована.

Нагадаємо, 12 червня в DeepState повідомили, що росіяни вже облаштовують фортифікації на північ від Вовчанська. Спорудження таких укріплень, зазначають аналітики, є сильною стороною ворога і може вплинути на подальшу ситуацію в Харківській області.