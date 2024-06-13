Канада передала Україні першу партію броньованих машини швидкої допомоги ACVS (відео)

Бронемашини вирізняються високою мобільністю та надійним захистом. Варіант ACSV оснащений медичним обладнанням для лікування широкого спектра травм у польових умовах, що вкрай важливо в умовах бойових дій.

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Канада в межах військової підтримки України відправила перші чотири бойові броньовані машини швидкої допомоги Armored Combat Support Vehicle (ACSV). Загалом на потреби ЗСУ буде передано 50 таких машин, 10 з яких очікують до осені поточного року. Про це 13 червня повідомив у мережі X міністр національної оборони Канади Білл Блер.

"Ці сучасні бронемашини виконуватимуть найрізноманітніші функції на полі бою. Перші десять — це броньовані машини швидкої допомоги, оснащені медичним обладнанням і бронею, що дадуть змогу українським військам безпечно евакуювати та лікувати поранених", — написав канадський чиновник.

Характеристики ACVS

ACSV — це сучасна броньована машина, розроблена компанією General Dynamics Land Systems-Canada. Вона створена на базі шасі Light Armored Vehicle (LAV) 6.0 і призначена для виконання широкого спектру тактичної підтримки на полі бою.

Броньовик має кілька варіантів, кожен з яких пристосований для виконання певних функцій, таких як перевезення військ, швидка допомога, командний пункт, інженерна підтримка, відновлення транспортних засобів, мобільний ремонт і радіоелектронна боротьба.

Ці машини вирізняються високою мобільністю та надійним захистом, що дає їм змогу ефективно діяти в умовах підвищеного ризику. Вони оснащені сучасними системами зв'язку та новітнім балістичним захистом, гарантуючи максимальну безпеку екіпажу та обладнання, що перевозиться.

Наприклад, санітарні варіанти оснащені медичним обладнанням для лікування широкого спектру травм у польових умовах, забезпечуючи негайну медичну допомогу пораненим солдатам.

Як зазначили оглядачі Army Recognition, це постачання є частиною всеосяжного пакета допомоги Канади Україні на суму 14 млрд канадських доларів, починаючи з лютого 2022 року, з яких 4 млрд спеціально виділено на військову допомогу.

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Нагадаємо, 29 травня уряд Швеції оголосив про надання 16-го і найбільшого на сьогодні пакету військової допомоги Україні. До нього увійшов увесь запас бронетранспортерів Pansarbandvagn 302 (Pbv 302), який був у розпорядженні Швеції.