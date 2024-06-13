Канада передала Украине первую партию бронированных машины скорой помощи ACVS (видео)

Бронемашины отличаются высокой мобильностью и надежной защитой. Вариант ACSV оснащен медицинским оборудованием для лечения широкого спектра травм в полевых условиях, что крайне важно в условиях боевых действий.

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Канада в рамках военной поддержки Украины отправила первые четыре боевые бронированные машины скорой помощи Armored Combat Support Vehicle (ACSV). Всего на нужды ВСУ будут переданы 50 таких машин, 10 из которых ожидаются к осени текущего года. Об этом 13 июня сообщил в сети X министр национальной обороны Канады Билл Блэр.

"Эти современные бронемашины будут выполнять самые разнообразные функции на поле боя. Первые десять — это бронированные машины скорой помощи, оснащенные медицинским оборудованием и броней, которые позволят украинским войскам безопасно эвакуировать и лечить раненых", — написал канадский чиновник.

Характеристики ACVS

ACSV — это современная бронированная машина, разработанная компанией General Dynamics Land Systems-Canada. Она создана на базе шасси Light Armored Vehicle (LAV) 6.0 и предназначена для выполнения широкого спектра тактической поддержки на поле боя.

Броневик включает в себя несколько вариантов, каждый из которых приспособлен для выполнения определенных функций, таких как перевозка войск, скорая помощь, командный пункт, инженерная поддержка, восстановление транспортных средств, мобильный ремонт и радиоэлектронная борьба.

Эти машины отличаются высокой мобильностью и надежной защитой, что позволяет им эффективно действовать в условиях повышенного риска. Они оснащены современными системами связи и новейшей баллистической защитой, обеспечивая максимальную безопасность экипажа и перевозимого оборудования.

Например, санитарные варианты оснащены медицинским оборудованием для лечения широкого спектра травм в полевых условиях, обеспечивая немедленную медицинскую помощь раненым солдатам.

Как отметили обозреватели Army Recognition, данная поставка является частью всеобъемлющего пакета помощи Канады Украине на сумму 14 млрд канадских долларов, начиная с февраля 2022 года, из которых 4 млрд специально выделены на военную помощь.

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Напомним, 29 мая правительство Швеции объявило о предоставлении 16-го и самого большого на сегодняшний день пакета военной помощи Украине. В него вошел весь запас бронетранспортеров Pansarbandvagn 302 (Pbv 302), который был в распоряжении Швеции.